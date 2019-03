A százezredik ügyfelet köszöntötték Kisteleken

Ifjúsági Garancia program

Kedd délelőtt a kisteleki Klebersberg Művelődési Központban zárult az a munkáltatói fórumsorozat, amely a 25 év alatti fiatal álláskeresők munkaerőpiaci helyzetére kínált lehetőségeket. Az Ifjúsági Garancia program 2015-ben indult, 2019. január 31-éig Csongrád megyében 4280 fiatal részesült munkaerőpiaci támogatásban, valamint 2786 vállalkozás bérjellegű támogatásban. A kormányhivatal idén a megyében 1047 fiatal bevonását tervezi a programba.

– Szóhoz sem tudok jutni – mondta Nagy Jánosné Zsuzsa, aki a százezredik ügyfele volt a Kisteleki Járási Hivatal kormányablakának. Elárulta, jövőre megy nyugdíjba, az ezzel kapcsolatos teendőkről és az eljárás menetéről érdeklődött, amikor szóltak neki. – Nagyon jó, hogy itt, helyben lehet intézni mindent, és az ügyintézőket is ismerjük – tette hozzá.Szalai Gabriella, a hivatal vezetője elmondta, 2013 óta működik az intézmény, 2015. január 30-án adták át a felújítás után. – Tavaly január óta a NAV kiterjesztett ügyfélszolgálata is elérhető nálunk, hetente egyszer pedig földhivatali és családtámogatási ügyeket is intézhetnek helyben a kistelekiek és a környékbeliek – magyarázta a hivatalvezető, aki nagy eseménynek nevezte a százezredik ügyfél köszöntését.– Rohanjuk le az ügyfelet – tanácsolta Juhász Tünde kormánymegbízott a hivatalvezetőnek, majd átadták Nagyné Zsuzsának az emléklapot, és jó egészséget, sikeres ügyintézést kívántak neki. – Csongrád megyében tavaly több mint 600 ezer ügyfél fordult meg a kormányablakokban, az átlagos várakozás kilenc perc volt, az ügyintézésre jutó idő pedig átlagosan nyolc. Több mint 1500 üggyel lehet a kormányablakokhoz fordulni – mondta el a kormánymegbízott.Jövőre megy nyugdíjba a Kisteleki Járási Hivatal kormányablakának százezredik ügyfele, Nagy Jánosné Zsuzsa, akit Juhász Tünde kormánymegbízott és Szalai Gabriella hivatalvezető köszöntött.