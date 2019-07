A tavalyinál háromszor annyi kajszi termett, lekvárért kiáltoznak a roskadozó fák

A barack is lehet mandula

900 forintért is vitték

30 ezer tonna felett

Külföldön is kapós

A közepén vagyunk a kajszibarack szezonjának, a szegedi Mars téri piacon az amúgy nem túl erős keddi napon is óriási volt a kínálat ebből a gyümölcsből. Igaz, a nagycsarnokban csak mutatóban akadt, azért viszont 550 forintot kértek kilónként, pedig nem is volt igazán szép. A kinti asztaloknál sokkal szebbet kínáltak 300–350 forint körüli áron, így aki a napokban vagy a hétvégén tervezi beszerezni a lekvárnak valót, egyszer mindenképpen járjon körbe, és csak utána döntsön. És közben persze bátran kóstoljon is.Kóstolt Hárs Lászlóné és még inkább unokája, Bence, akinek a kis kezében alig fért el az óriási barack. – Ezúttal étkezésre vettük, a lekvárfőzés a hétvégén lesz, de ahhoz úgy hozzák a gyümölcsöt – mondta a nagymama. Mamut, találgatta valaki a fajtát, de a zsombói termelő, Szekeres Mihály ezt nem tudta megerősíteni. – A száma alapján vettem, nem vagyok biztos a nevében, de gyönyörű és óriási – mondta, s valóban nála volt a legméretesebb kajszibarack kedden. És csupán 400 forintért adta kilóját.– Mandulakajszi – jelentette ki ellentmondást nem tűrő hangon Ződi Istvánné, hozzátéve, felismeri, hiszen neki volt a kiskertjében, és nagyon szerették. Elkért egy gyümölcsöt, majd felezte, és az amúgy hosszúkás baracknak még hosszúkásabb volt magja, nagyon hasonló a mandula terméséhez.300 forint körüli, kicsivel az alatti áron több helyen is láttunk lekvárnak való barackot, aprót vagy kicsit túlérettet. Ennek ismeretében nem volt jó ajánlat a 200 forintos ár a külön ládában kínált, már valóban csak válogatás után felhasználható barackért, aminek azért 30–40 százalékát el kell dobni. A piac legolcsóbb, még normálnak nevezhető kajsziját 250 forintért kínálták, de az már tényleg igencsak apró volt.A piac legdrágább kajszibarackját 900 forintért kínálták kilónként. Saját termelésű, szatymazi – írta nagy betűkkel a táblára termelője. Először azt hittük, ennyiért nem tudja eladni, de tévedtünk. Jó, nem lekvárnak vitték, hanem szemenként válogatták, egy hölgy pontosan 7 darabot választott ki magának. Később egy másik vásárló sem tudott ellenállni a piac legszebb kajszijának. Ugyanebből árultak 550 forintért is, és az is tetszetős volt.A Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon kedd reggel a magyar kajszit 300–350 forintért kínálták, import már csak mutatóban volt, maximum 10 százaléka lehetett a teljes felhozatalnak. A választékbővítő portéka kilóját 450–500 forintért adták.A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint az idén jó termésre számítanak a gazdák a tavalyi nagyon rossz év után. A jó ez esetben kissé visszafogott minősítés, a szegedi kertvárosi kisboltban ritkán van olyan egyetértés, mint abban, hogy senki sem látott még ilyen rengeteg kajszit a fáján, nem győzik a gyümölcstől roskadozó ágakat alátámasztani, hogy le ne törtön.Az országban a kajszi termőterülete növekszik, egyre népszerűbb a gazdálkodók körében. Jelenleg mintegy 5,8 ezer hektáron érik, az ültetvényekről az előzetes termésbecslés alapján az idén körülbelül 32 ezer tonna gyümölcsöt szedhetnek le. Legjelentősebb termőtája Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, ahol csaknem 1500 hektár található. Nagyobb területek találhatók még Bács-Kiskun, Fejér, Pest és Tolna megyében. Az elmúlt években átlagosan 24 ezer tonnányi volt a termés, tavaly viszont ennél jóval kevesebbet, alig 10 ezer tonnát szedhettek. A termés 70 százalékát az ipar használja fel, csak a többit értékesítik a friss piacon.A hazai fogyasztás növekedése mellett a magyar kajszi egyre keresettebb külföldön is, évek óta egyike a legmagasabb áron értékesíthető kertészeti exporttermékeknek. Az elmúlt években 3,5 ezer tonna körüli volt a kivitel, zömmel Ausztriába és Németországba mentek a szállítmányok.