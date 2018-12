A villanyautók már köztünk gurulnak

1,5 millió forint ingyenpénz

– A hágai múzeumban áll egy 1914-es gyártású elektromos autó, aminek 160 kilométeres volt a hatótávolsága 8 óra töltés után, szerintem alig vagyunk előrébb ezen a területen, mint egy évszázada – mondta nem is olyan régen az ország második Lexus-szalonjának megnyitóján Jacek Pawlak, a Toyota Central Europe elnöke, hozzátéve, a kulcs az akkumulátor súlya és tárolókapacitása.Ezt arra a kérdésre válaszolta, hogy a hibridben úttörő és világelső márka – lásd Prius – miért nincs ott a villanyautózás élvonalában.Tény, a legkisebb hatótávolságú elektromos autó ma sem tud érdemben többet, a Mitsubishi és a Peugeot legkisebb modellje valós körülmények között nem gurul messzebbre. Ezek aztán így csak második autók lehetnek a családban, de az átlag 300-350 kilométerrel sem jutunk messzire, és nem olyan fejlett a töltőhálózat, hogy minden irányba elindulhatnánk villanyautóval nyaralni.Ez még akkor is igaz, ha éppen a héten adták át Magyarország legnagyobb elektromos töltőállomását Zalában, ami egyszerre kilenc autó fogadására alkalmas az M7-es autópálya szomszédságában. Viszonylag friss hír az is, hogy novembertől újra lehet pályázni az elektromosgépjármű-vásárlás vissza nem térítendő támogatására, a programra 3 milliárd forintos keret áll rendelkezésre.Az elmúlt két évben 1200 pályázatot nyújtottak be 1600 tisztán elektromos hajtású járműre, idén szeptember végéig 1,1 milliárd forintot fizettek ki közel 800 autóra. Jelenleg is a vételár 21 százaléka, maximum 1,5 millió igényelhető, igaz, a 15 millió forintos felső határt 20-ra emelték.– Ezen is a gazdagok spórolnak – intézik el sokan egy kézlegyintéssel, és a megtakarítható összeg még tovább növekszik, ha az autó tulajdonosának házi napelemrendszer termeli az áramot. Ilyen adottságokkal és az állami támogatással viszont el is kapkodták az év elején a Nissan Leaf kifutó első generációját.A nagy példányszámban gyártott modell alig volt drágább, mint az alsó középkategória meghatározó és felszereltebb modelljei, a Golf, az Astra vagy a Focus. És persze erre jön rá a kisebb szervizköltség: belsőégésű motor híján a szerkezet is egyszerűbb, plusz a fékpofákat és a tárcsákat is ritkábban kell cserélni. Aztán persze egyszer jön az akkumulátorcsere is, ami méregdrága lesz, de erről még nincs sok tapasztalat.A legtöbb nyilvános töltőállomáson még ingyenes a villanyautók tankolása, ám ez nem marad így sokáig, egy 2017-es kormányrendelet ugyanis megteremtette a fizetős töltés jogi feltételeit. Várhatóan 2019-ben általánossá válik az a gyakorlat, amelyet a Mol vezetett be idén augusztustól, bár ez egyelőre nem túl nagy számú egységet jelent.A fizetőssé tétel csak látszólag fékezi a villanyautózás térhódítását, bár a tempót ugyanúgy nehéz megjósolni, mint ahogy az internet, illetve az okostelefon elterjedését is sikertelenül próbálták – jelentősen alábecsülték – a megjelenésükkor. A Bloomberg bátor, előrejelzése szerint 2040-re a világ teljes járműállományának egyharmada, 559 millió autó elektromos meghajtású lesz, és az újonnan vásároltak 55 százalékát is ilyen modellek teszik majd ki.Szeptemberben az USA-ban, San Franciscóban mutatták be a vadonatúj Audi e-tront, az ingolstadti konszern első tisztán elektromos hajtású, sorozatban készülő modelljében két Győrben gyártott elektromotor dolgozik. Az autó sportos, családi és szabadidős célokra egyaránt alkalmas, legalábbis ott, ahol a keresetek nyugat-európai színvonalúak.Az induló ára ugyanis Németországban 80 ezer euró – az első kiszállítások 2018 végén várhatók. Az Audi egy feltöltéssel több mint 400 kilométert képes megtenni, ami a mai e-autók között nagyon jónak számít. Gyorstöltővel félórás „tankolási időt" ígérnek, ez ugyancsak javítja a versenyképességet. Az Audi Hungáriánál készült két e-motor nulláról százra 5,7 másodperc alatt gyorsítja fel a kocsit – végsebességét 200 kilométer/órában maximálták.Ha villanyautó, akkor Tesla, ha hibrid, akkor a Toyota jut először az átlagember eszébe, és nincs ez másként Amerikában sem. A szakértők fogták a piac legfrissebb újdonságait, a Tesla Model 3 szedánt – a márka óriási érdeklődéssel kísért, elérhető árú népautóját – és a vadonatúj Toyota RAV4 hibrid szabadidőjárművét, és megnézték, melyik a gazdaságosabb.A hibrid hivatalos átlagos üzemanyag-fogyasztása 6,03 liter 100 kilométerenként. Mivel az Egyesült Államokban jelenleg átlagosan 194 forintba kerül egy liter benzin, az amerikai autótulajdonos pedig jellemzően 1600 kilométert tesz meg havonta, ez éves szinten 227 ezer forintos üzemanyagköltséget jelent. Kilométerre lebontva: 11 forint 80 fillért. Az újságírók nem érték be a hivatalos adatokkal, és maguk is megmérték, de a hatliteres átlag a valós körülmények között is megállta a helyét.A legkisebb Tesla hivatalos energiafogyasztása 16 kWh száz kilométeren, évente pedig 3072 kWh. Ha ezt az energiamennyiséget nem otthonában, hanem a benzinkúthálózat elektromos megfelelőjénél, villámtöltőkön veszi fel a tulajdonos, azért Kaliforniában, az autók első számú piacán 226 ezer forint kell fizetnie. A két modell üzemanyagköltsége közötti különbség éves szinten nem éri el a kétezer forintot!És itt jön a csavar: míg a hibrid RAV4 leggazdagabb felszereltségi szintje is megáll 36 ezer dollárnál, addig az egy feltöltéssel 500 kilométer megtételére képes Tesla Model 3 hosszú hatótávolságú változata 49 ezerről indul. A különbözetből 16 éven át tankolható a Toyota.Az Audi minden területen halad a korral, és történetében először jövőbe mutató formatervvel és mobilitási megoldással rukkol elő a mozivásznon. Az RSQ e-tron tanulmánnyal ugyanis egy képzeletbeli, virtuális csúcsteljesítményű koncepciót alkotott a Twentieth Century Fox animációs filmje, a Kémesítve – Spies in Disguise – számára.A tisztán elektromos modellel egyesítették a mesterséges intelligenciával kombinált önvezetést és az átalakulást segítő technológiákat. Az RSQ e-tront a szuperkém Lance Sterling vezeti majd, akinek Will Smith kölcsönzi a hangját. A film előzetese már elérhető, a családi animáció pedig 2019 szeptemberében érkezik a mozikba.Két éve jár elektromos autóval, egy e-Golffal D. Tóth Kriszta, a kocsit a nézők az Elviszlek magammal című adásokban is látják. – Ha úgy tetszik, a műsoromnak köszönhetem, hogy rákaptam az elektromobilitásra, a támogató Volkswagennel egyetértve úgy gondoltuk, fontos a fenntarthatóság és környezetvédelem üzenete, ha már egy ilyen népszerű tartalmat készítünk – mondja az újságíró, a WMN.hu alapító főszerkesztője.Nem tagadja, át kellett állítania gondolkodását és életmódját arra, hogy tisztán elektromos kocsival jár, meg kell terveznie, mikor mire elég a hatótávolság, hol tudja tölteni az autót. – Az e-Golf tudatosabb fogyasztásra késztet, és jó érzés úgy autózni, hogy közben nem szennyezem a város levegőjét – mondja Kriszta, hozzátéve, az külön öröm, amikor forgatás közben ezt egy-egy vendége is szóvá teszi."Nagyon szerencsés vagyok, mert egy Lexus nx300-at vezethetek, amit a Lexus Buda biztosít számomra. Az autó vagány, mégis érzékeny, lehet, hogy külsőre férfias kocsinak tűnik, de én megtaláltam benne a csajosságot is. Főleg a rakodórésze tetszik, hiszen az összes fellépőruhám és cipőm elfér benne.Viccen kívül, a családommal, a stábommal kényelmesen elférünk, bárhová is kell mennünk. Imádom, hogy hibrid, mert egyrészt tényleg sokkal kevesebbet fogyaszt, mint amit vártam tőle, de közben olyan halk is, hogy észre sem lehet venni, ahogy suhan az úton. Igazi szerelem, miatta még vezetni is jobban szeretek."