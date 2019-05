Afrojack és a Dubioza Kolektiv is fellép a Szegedi Ifjúsági Napokon

Idén a korábban bejelentett fellépők mellett Szegedre érkezik a világ legjobb DJ-i között számon tartott Afrojack, a techno lemezlovasok thai sztárja, Nakadia, visszatérő vendégként pedig a bosnyák Dubioza Kolektiv is koncertet ad augusztusban - közölték pénteken a szervezők az MTI-vel.



A magyarországi fesztiválok közül először a SZIN-en lép fel a Salvatore Ganacci, kinek legújabb száma, a Horse egy hónap alatt már 6,1 millió megtekintésnél jár a legnagyobb videó megosztó portálon.



A fesztivál korábban olyan neveket jelentett be, mint Alvaro Soler vagy a Clean Bandit.



Szeged 300 éve kapta vissza szabad királyi városi rangját, így e jeles évforduló alkalmából idén kivételes jegyakcióval is igyekeznek kedveskedni a közönségnek. Az akciós 300 bérletet péntektől lehet megvásárolni.