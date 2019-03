Alapoznak, cserélik és megerősítik a mészkőlapokat: felújítanák a Glattfelder téri díszburkolatot

Régóta megérett a cserére a szökőkút körüli díszburkolat. Fotó: Török János

– A héten készül el a végleges terv, utána dönthet róla a városüzemeltetési bizottság, majd kiírjuk a közbeszerzést. Szerencsés esetben akár már ősszel el tudjuk kezdeni a munkát. Úgyhogy belátható időn belül elkészülhet a Glattfelder téri szökőkút körüli díszburkolat teljes cseréje – mondta el kérdésünkre Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester.Még tavaly nyáron írtunk róla, hogy forrás híján egyelőre nem tervezik a régi probléma megoldását, holott az annak idején lerakott mészkőlapok nem bírják a fagyot, összetöredeztek, lyukasak, itt-ott a gaz is átütött a köztük lévő réseken. A probléma ráadásul nemcsak esztétikai, hanem balesetveszélyt is rejt: a lapok fagyban-esőben rendkívül csúszósak, a lyukakban, résekben és kiálló kövekben pedig könnyen megbotlik az ember.Tavaly októberben határozatot hozott arról a városüzemeltetési bizottság, hogy kétmillió forintért tervet kell készíttetni a díszburkolat felújításáról. Ehhez meg kell ismerni a tér alatt futó közműveket – ez ugyanis a pontatlan, régi közműtérképek alapján lehetetlen –, állapotukat és a díszburkolat teherbírását is, oda ugyanis rendszeresen hajtanak be tehergépjárművek különféle munkákat végezni.– Az előzetes terv szerint kisebb méretű, de vastagabb, strapabíróbb mészkőelemekből állna az új burkolat, hogy elkerüljük az összetöredezését. Helyenként újraalapozásra is szükség van, egyúttal pedig kicserélnénk a szökőkút csőszerkezetét is. Mint kiderült, más közmű nem fut a díszburkolat alatt – mondta el az alpolgármester. Ott, ahol a nehézgépjárművek a díszburkolatra hajtanak, egy „ösvényt" alakítanak ki, amelynek nagyobb lesz a teherbírása. Előzetes költségbecslés alapján 30–40 millió forintba kerül a teljes beruházás, amelyet a város saját forrásból fedezne. A kivitelezés egy-két hónapot venne igénybe, utána pedig remélhetően évtizedekig nem kell majd hozzányúlni a díszburkolathoz.