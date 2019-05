Amerikába vitte a kürtőskalácsot: a szegedi Szabó Szandra franchise-hálózatot épít nagymamája receptjére

A kürtőskalácsot fagylalttölcsérként használják, a jeges édességet pedig ostyákkal, csokoládéval, cukrokkal díszítik. Szandrának eredetileg más tervei voltak azzal kapcsolatban, hogy mivel szeretne Amerikában foglalkozni, de végül ez a vállalkozás tűnt a legjobb ötletnek.

Ha azt mondjuk, kürtőskalács, Szabó Szandrának köszönhetően már Kaliforniában is pontosan tudják, miről van szó. A tradicionális magyar édességet alapul véve ugyanis a szegedi nő menő cukrászdát nyitott néhány éve Disneyland tőszomszédságában. Vállalkozása pedig olyan sikeres, hogy immár világméretű franchise-rendszer kiépítésén dolgozik.– Az itt élő nagybácsimhoz jöttem ki Amerikába látogatóba. Bár akkor hazamentem Magyarországra, nem sokkal később visszatértem nyaralni, és akkor úgy döntöttem, kint is maradok – mesélt a kezdetekről.– Eredetileg más terveim voltak azzal kapcsolatban, hogy mivel szeretnék itt foglalkozni, de végül ez a vállalkozás tűnt a legjobb ötletnek. A kedvenc desszertem a kürtőskalács, és mivel ez az édesség Amerikában még nem volt ismert, úgy gondoltam, sikeres lehet egy ilyen üzlet.A House of Chimney Cakes megnyitása nem volt egyszerű, de végül séf partnerével közösen be tudták indítani a vállalkozást. Szandra nagymamája receptjét vette alapul, amelyet amerikai ízlésre alakítottak. A kürtőskalácsot fagylalttölcsérként használják, a jeges édességet pedig ostyákkal, csokoládéval, cukrokkal díszítik. Összesen 13-fajta termék szerepel a kínálatban. A legnépszerűbb az oreós, a tiramisus és az epres-sajttortás, de van olyan kalács is, amelyet cornflakestörmelékkel borítanak. Emellett persze árulnak hagyományos kürtőskalácsot is. Bár a kürtősfagyi-őrület azóta hazánkba is begyűrűzött, a 2017 óta működő üzlet Szandra szerint itthon nem lenne olyan népszerű, mint Amerikában, ahol ez egyedinek és különlegesnek számít.– Bár vannak, akik azóta elkezdtek szintén próbálkozni ezzel a világ különböző részein, senki nem csinálja pontosan úgy, ahogyan mi – mondta a szegedi üzletasszony, aki éppen ezért franchise-hálózat kiépítésén dolgozik. A következő üzletét Londonban nyitja meg hamarosan, és keresi további partnereit szerte a világban.