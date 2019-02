Az önkormányzat szerint a kormány nem támogatja Szegedet - a számok mást mutatnak

Eddig 700 millió forintot költöttek a lézerközpont mellett épülő tudományos parkra. A beruházás halad, hamarosan az építkezés kezdődik.

Szeged 91 milliárd forintból gazdálkodik 2019-ben, a költségvetést pénteken hagyta jóvá a közgyűlés. Ha részletesen áttekintjük a költségvetést, kiderül: a fejlesztésekre szánt pénzek legnagyobb része uniós forrás, hiszen a város 34 milliárd forint támogatást kap beruházásokra ebben a ciklusban. Mindemellett pedig olyan rekonstrukciókat tüntetnek fel az anyagban, amelyekre a Modern Városok Program keretében érkezik pénz, ez több mint 29 milliárd forintot jelent. Például a 16 milliárd forintos fedett uszoda létrehozása is ennek a programnak a része, Haág Zalán, a KDNP frakcióvezetője szerint a szocialista városvezetés mégis úgy tesz, mintha ez az önkormányzat érdeme lenne.– A Fidesz–KDNP mindig elkötelezett volt Szeged hosszú távú, átgondolt fejlesztése iránt, ezért az erre irányuló előterjesztéseket támogattuk. Ám azt látjuk, hogy Szeged messze nem úgy teljesít, ahogy az a lehetőségek alapján elvárható lenne. Miközben a helyi szocialisták folyamatosan szidják a kormányt, elutasítják a város érdekében elengedhetetlenül szükséges együttműködést, a Modern Városok Programra sem vesztegetnek sok szót – ha mégis, sajátjukként igyekeznek beállítani annak fejlesztéseit – emelte ki a politikus.A Modern Városok kapcsán még 2017 januárjában írta alá a szerződést Orbán Viktor miniszterelnök és Botka László polgármester, akkor ismertették a fejlesztéscsomagot, amiből 2019-ben valósul meg a reptér korszerűsítése, a Belvárosi híd felújítása, az infrastruktúra rendezése, a belvárosi rakpartok renoválása és a lézerközpont melletti tudományos park kialakítása is 65 hektáron, ennek a végösszege egyelőre nem ismert, de decemberben már 700 milliónál járt a munka. A 13 milliárd forintból felépülő stadiont teljes egészében elutasította az önkormányzat, így az egyértelműen kormányzati beruházásnak minősül. Bár benyújtott pályázat még nincs a Széchenyi tér átalakítására, érdemes azért tudni, hogy az sem a városvezetés ötlete volt. Ahogyan lapunknak adott korábbi interjújában Varga Mihály pénzügyminiszter fogalmazott, azt szeretné, hogy Szeged és a kormányzat céljai összeérjenek, ennek eredményeként minőségi munkahelyek jönnek létre, így megállítható lesz az elvándorlás a megyeszékhelyről.Ugyancsak a kormányzati támogatások közé sorolható az ingyenes gyermekétkeztetés vagy a júliustól érvénybe lépő 10 millió forintos szabad felhasználású hitel, amelyet a 40 év alatti, gyermekvállalás előtt álló nők vehetnek igénybe, ez megyénkben mintegy 19 ezer nőt érint. Ilyen továbbá a 2020-tól érvénybe lépő szja-mentesség nyugdíjig a négygyermekes édesanyák számára, erre a 2016. évi mikrocenzus alapján 595-en jogosultak Szegeden. Továbbá a legalább három gyermeket nevelő családok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatással vásárolhatnak legalább hétszemélyes autót, már a nyáron, erre a KSH legfrissebb adatai szerint 2038 család jogosult a megyeszékhelyen. Emellett a kilencedik és tizenegyedik évfolyamon tanulók nyaranta kétszer kéthetes külföldi nyelvtanfolyamra mehetnek, ezt a 2020/21-es tanévtől vezetik be, tehát a jelenleg hetedikes és kilencedikes fiatalok már biztosan élhetnek a lehetőséggel, ez Szegeden 4394 gyermeket jelent a mostani adatok alapján.