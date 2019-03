Ázsia régi világa a TIK-be érkezett

A tárlat Stein Aurél, a Selyemút világhírű régész-felfedezőjének munkásságát mutatja be, illetve gróf Széchenyi Béla expedícióját. Számos kép, térkép sorakozik a könyvtár földszintjén, dokumentálva az ásatást, az utat, különféle szentélyeket, barlangokat. Még a sátor is ki van állítva, amelyben az út során aludtak, egyéb fontos kellékekkel, az utazóládákkal. Egy rádiófelvételt is hallani lehet: Stein Aurél beszél Kőrösi Csoma Sándorról. – Ez a kiállítás a történeti Selyemútról szól. Itt nem csak kereskedelmi áruk mozogtak. Ezt volt a kelet és a nyugat találkozása – mondta el Kelecsényi Ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Keleti Gyűjteményének osztályvezetője, a Magyarok a Selyemúton kiállítás kurátora, aki a megnyitó után rendhagyó tárlatvezetést is tartott. A megnyitón azt is megtudhattuk, hogy több hazai helyszínre is eljut majd a kiállítás, sőt, még Kínába is. A tájékoztató panelek is három nyelven szolgálnak információval: magyarul, angolul és kínaiul.