Bánfalvi József nevét kapta a Radnóti igazgatói irodája

Fotó: Kuklis István

Az iskolában hagyomány, hogy régi pedagógusokról neveznek el tantermeket – a Radnóti egykori igazgatójának nevét tegnap óta az igazgatói iroda viseli. Neki köszönhetően indult el az iskolában a biológia és kémia tagozat, amely azóta is egyik oszlopa az intézménynek, illetve ő kezdte el a matematika osztályt, amely ma is a legsikeresebb tagozat. Bánfalvi József számára az éneklés jelentette a kikapcsolódásét, ő volt a Magyarnótaszerzők Egyesületének titkára. A csütörtökön leleplezett domborművet így az egyesület tagjai is megkoszorúzták.