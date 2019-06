Befejezték a nyomozást: 2017 augusztusában ellenőrizték a román rendszámú kisteherautót

Egy kisteherautóban 37, egy másikban pedig 17 migránst találtak a rendőrök Kiszombor térségében, még 2017 nyarán.



A Nagylaki határrendészeti Kirendeltség munkatársai még 2017 augusztusában Kiszombornál ellenőriztek egy román rendszámú kisteherautót, amelynek a rakterében 34, magukat iraki és szír állampolgárnak valló migránst találtak. A jármű mögött közlekedő másik mikrobusz rakterébe további 17, magukat szintén iraki állampolgárnak valló illegális migránst zsúfoltak össze az embercsempészek.



A rendőrök a helyszínen két román állampolgárt fogtak el. A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai később, már az EUROPOL-lal együttműködve újabb öt román állampolgárt is azonosítottak, akiknek köze volt az ügyhöz. Őket a román hatóságok egy kivételével kiadták Magyarországnak, és a többiekkel együtt letartóztatásban vannak. Az embercsempészés szervezésével gyanúsítható férfit csak azért nem adták át, mert jelenleg más bűncselekmények miatt jogerős büntetését tölti Romániában.



Az embercsempészeket sértettek sanyargatásával, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítja a rendőrség. A Nemzeti Nyomozó Iroda most fejezte be az a nyomozást, és az iratokat megküldte a Csongrád Megyei Főügyészségnek.