Country életérzés Szeged belvárosában - fotók

Az újszegedi sportcsarnoktól a Plázáig meneteltek, át a Belvárosi hídon és a Széchenyi téren is többek közt. Igazi country életérzést hoztak a szegediekhez, sőt a nap folytatásban 13 órától Hódmezővásárhelyen és 15 órától Szentesen is jártak. Az előbbi településen a Family Centertől a Kovács János utcáig, míg az utóbbin a Mc Cayals büfétől a Penny Marketig vonultak az állatokkal.A lovardában egyébként a vadnyugat lovának, ismertebb nevén a "négyszázas ló" – Quarter Horse – tenyésztésével foglalkoznak, így folyamatosan lehetőség van a western lovaglásra, versenyre való felkészülésre és versenyzésre is. Most ezekből az állatokból hoztak el néhányat Kiskunfélegyházáról.