Csodás kertek a lakótelepen: gyógyszerként hat a kertészekedés a paneldzsungelben

Ma már csodájára járnak a Zá­­­­por-tó melletti tízemeletes előtti virágoskerteknek. Három barátnő nevelgeti itt virágait, sokan csak azért jönnek erre, hogy gyönyörködjenek a látványban. Monoszi Józsefné, Ba­­lázs Ferencné és Gajdács Fe­­rencné közelítenek nyolcvanadik életévükhöz, ám jó pá­rat letagadhatnának. Azt mondják mindez a kertészkedésnek köszönhető: fitten tart, megnyugtat és állandó feladatot ad. Balázsné Marika volt hármuk közül az első fecske, ő 15 éve kezdett el egy kisebb kertecskét gondozni. Gajdácsné Ági férjével a kertvárosokban ke­­rékpározva csodálta meg a házak előtti virágoskerteket, ekkor döntötték el, hogy ők is csatlakoznak.– Mindegyikünknek van egy-­­egy része, ám természete­sen segítünk egymásnak, ha egyikünk elutazik, mi gon­doz­zuk kertjét. Az is előfordul, hogy csereberélünk, ám min­den­kinek megvan a maga kedvence – magyarázta Monosziné Marika. Ági tündérkertecskéjében – ahogy ő nevezi – rengeteg a fűszernövény, ha szükséges, csak leszalad a konyhából, és már viszi is az ebédhez. Gaj­dácsnénak a lila lufivirág a kedvence, és az a 72 darab ötliteres ásványvizes kupa, amelybe mézvirágot ültetett, ez veszi körbe kerítésként a hob­bikertet. Alig pár méterrel arrébb a Zöldfa utcában két férfi is kertgondozással köti le magát.Balogh László is az elsők kö­­zött volt, 20 éve kezdte el, amikor még törmelékes volt itt a terület.– Már az is nagy kihívást je­­lentett, hogy földet hordjak ide. Korábban magánházban laktam, hiányzott a kert, ezért alakítottam ki ezt az oázist – emlékezett vissza László. A virágok mellett szeder és büszke is terem a ház előtt. Másfél éve segítsége is van Lászlónak, a szomszéd házban lakó Tamás. A hobbikertészek megerősítették, ez a gyógysze­rük; ezzel ugyanis mindennap foglalkozniuk kell. Balogh László hangsúlyozta, nagy se­­gítséget kapnak önkormányzati képviselőjüktől: virágföldet és maguk által választott virágokat. Kothencz János el­­mondta, nagyon büszke a kö­­zösségi kiskertek gondozóira, ezért tartja fontosnak, hogy tá­­mogassák azokat, akik fogékonyak környezetük szebbé té­­telére.– Egyedi kéréseket is teljesí­tettünk, például kerítéseket is osztottunk a lelkes kertmű­velőknek. Ezenfelül ősszel dí­­­­jazzuk a leghangulatosabb ker­teket, ma már csaknem kétszáz van a városrészben – tette hozzá Kothencz János.