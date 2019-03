Deutsch Tamás: A Fidesz két kérdésben nem enged - A korábbiaknál magasabb részvételi arányt vár az EP-választáson

Deutsch Tamás: Az előttünk álló évtizedekben Európa sorskérdését jelenti az illegális migráció ügye.

Fotó: Török János

– A politikai elemzők szerint az európai parlamenti választásokon részt vevők aránya az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, a kampányok pedig nem összeurópai témákról, hanem a tagállamok saját belpolitikai ügyeiről szóltak. Idén ez biztosan nem így lesz, hiszen a választás fő témája az egész Európát érintő illegális migráció – mondta lapunknak Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője. A politikus éppen ezért a korábbi éveknél magasabb részvételi arányra számít. Szerinte Magyarországon az öt évvel ezelőtti 29 százalékkal szemben idén elérheti, de meg is haladhatja a 40 százalékot a részvétel.A bevándorlással kapcsolatban Deutsch Tamás azt mondta: az előttünk álló évtizedekben Európa sorskérdését jelenti az illegális migráció ügye, amellyel kapcsolatban minden tagállamban két, markánsan eltérő álláspont létezik. A bevándorláspárti érvek szerint a migráció alapvető emberi jog, segíthet a munkaerő- és a népesedési problémák megoldásában. Ezzel szemben az illegális bevándorlást elutasítók szerint – mint a Fidesz is – meg kell akadályozni, hogy Európa országai bevándorlótársadalmakká váljanak. – Európának minden képességével segítenie kell a válságrégiókban élőket, helyben. Ha tömegesen engedjük be a bevándorlókat, az ottani problémák nem oldódnak meg, de bajt hozunk Európába – hangsúlyozta. Emlékeztetett: az elmúlt hónapokban szerencsére nem történt újabb terrorcselekmény Európában, de Angliában csak az elmúlt három hétben harmincnál is több késelés volt. Igaz ugyan, hogy itt esetenként „csak" egy-két ember ellen irányult a támadás, de mindez a britek tízmillióinak a biztonságérzetét gyengíti – mutatott rá Deutsch Tamás.A magyarokat is érintő Brexittel kapcsolatban azt mondta: kaotikus a helyzet, hiszen még mindig nem lehet tudni, hogy kilép-e március 29-én Nagy-Britannia az Unióból. Azt sem, hogy kilépés esetén lesz-e megállapodás az EU-val. Deutsch szerint a jövő heti EU-csúcson sok kérdés tisztázódhat. Felhívta a figyelmet, hogy a megállapodástervezet tartalmaz garanciákat a kint élő magyar munkavállalókra nézve, illetve a hazai diplomácia felkészült arra is, hogy ugyanezeket a garanciákat egy kétoldalú megállapodásban is biztosítsa, ha szükséges.A Fidesz és az Európai Néppárt közötti vitával kapcsolatban a politikus azt mondta: a Fidesz sok témában hajlandó kompromisszumra, de két kérdésben nem enged. Az egyik az illegális bevándorlás elutasítása, a másik pedig Európa keresztény értékeinek védelme. – Ha a Néppárt szerint a Fidesz csak akkor maradhat a soraiban, ha ebben a két kérdésben megváltoztatja az álláspontját, akkor a Fidesz nem maradhat a Néppártban – jelentette ki Deutsch Tamás. Orbán Viktor miniszterelnök bocsánatkérő levelével kapcsolatban azt mondta: ha egy munkahelyen szakmai vita közben valaki olyan szavakat használ, amelyektől mások sértve érzik magukat, akkor természetesen elnézést kér, de ettől még a szakmai vita megmarad.Deutsch Tamás beszélt arról is: Csongrád megyébe főleg a régi barátságok, személyes ismeretségek és sportversenyek miatt jön gyakran, nyáron a kajak-kenu-világbajnokságon biztosan itt lesz.