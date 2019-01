Diplomás közmunkás és hajléktalan együtt eszik a szegénykonyhán

– Tíz éve még közel száz főt etettünk, mostanra azonban nagyjából minden második vendégünk eltűnt. Ma már sok másik hasonló konyha is működik, és a közmunkaprogram miatt is többen talpra tudtak állni

Diplomás munkanélküli és szociális munkás együtt eszik a hajléktalanokkal

Az adományétel is lehet finom

Már este fél hétkor mindennap sorban állnak az alsóvárosi ferences templom háta mögött az emberek. Szombat este a hóban toporogva is türelmesen vártak, hiszen tudták a rendet: pontban hét órakor nyílik ki az ajtó, ami mögött már terített asztal várja őket. A Szent Ferenc Szegénykonyhán mindenkit szívesen látnak naponta egyszer meleg étellel, csupán a részegeket nem engedik be.– mesélt az elmúlt időszak változásairól Bertalan testvér. Ettől függetlenül még mindig sok a rászoruló, és nem csak hajléktalanok azok, akik nap mint nap ide járnak vacsorázni.– Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer ide jutok. Negyvenkét éves munkaviszony után rúgtak ki – mesélte a 61 éves, diplomás Zsolt.– Hiába adok be önéletrajzokat, nem kellek már sehova. Most közmunkásként dolgozok, mert így legalább érzem, hogy valahol még hasznomat veszik. A lakás költségeinek kifizetése után sok pénzem már nem marad, a ferenceseknek köszönhetően viszont napi egy alkalommal mindig tudok meleg ételt enni, és így embernek érezhetem magam.Nagyon szép tőlük, hogy gondolnak azokra, akiknek ez is nagy segítség – fogalmazott a férfi, aki azt mondta, egyáltalán nem zavarja, hogy hajléktalanokkal együtt étkezik.– A hitem segítségével próbálom túltenni magam ezen a helyzeten – fogalmazott.Tibor is egyik pillanatról a másikra került szó szerint a másik oldalra, ő ugyanis szociális munkás. Nagyfokú egészségkárosodása miatt azonban nehezen talál munkát, bérlakását így alig tudja fenntartani. Ő mindennap a szegénykonyhán eszik. – Talán most lesz munkám, és sikerül ebből a helyzetből végre kitörnöm – mesélte reménykedve.Azok, akik a ferenceseknél esznek, egybehangzóan azt mondták, itt a legjobb az étel.– Jobbnál jobb vacsorákat adnak, és soha nem sablonos a menü. Amikor csak tudok, jövök. Az az egyetlen baj, hogy nagyon messze van – dicsérte Győző a konyhát, akinek a finom ételért a Moszkvai körúti hajléktalanszállóról kell elsétálnia ide. Ezt pedig rendszeresen meg is teszi.– Több helyen ehetetlen, amit adnak. Megalázzák az embert a nyersen maradt krumplival, pár szem hússal, amit elénk tesznek, ráadásul sokszor nem is engednek be bennünket időben. Itt kiszámítható, mikor van vacsora, és mindig finom. Csak akkor nem jövök, ha valahol máshol megebédeltem – mesélte Zoltán, aki a napokban hajléktalanként is hajléktalanná vált.



– Csütörtökön lebontották a sátramat, ahol eddig laktam. Elvitték a sátrat, hálózsákot, matracot, minden vagyonomat, amíg nem voltam otthon. Biztos valakinek nagyon útban voltam, de ezt akkor sem lehet így. A hivatalos kilakoltatásnál is jelen kell lennie a lakónak. Nem értem, miért gondolták azt, hogy egy hajléktalannal így lehet bánni

Önkéntesek tartják életben a rendszert

– beszélt helyzetéről letörten.A ferencesek szegénykonyháján mindig önkéntesek főznek adományokból, ezért tud működőképes maradni. Vegetáriánusok, nyugdíjasok, hívek, sőt a rendőrök is vállalják időnként, hogy elkészítik a rászorulók vacsoráját.A héten a Szent-Györgyi Albert Rotary Club tagjai serénykedtek a konyhában: öt napra biztosították az étkezést, amelyhez be is vásároltak, illetve ifjúsági szervezeteiket és a cserediákjaikat bevonva még a felszolgálást és a mosogatást is megcsinálták. A hétvégén pedig a kamrát sem hagyták üresen, azt is feltöltötték a következő főzésekhez alapanyagokkal.– Ezzel a sok éve tartó programunkkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nem csak karácsonykor kell a rászorulók étkeztetéséről gondoskodni – mondta el Hajdú Szabolcs soros elnök. A rotarysták egyébként idén nagyjából kétszer annyi ételt készítettek mindennap, mint amennyi ténylegesen elfogyott, így abból juttattak a szolgálatot teljesítő mentőknek, rendőröknek és katasztrófavédőknek, illetve a sürgősségi betegellátó osztályon dolgozó orvosoknak, ápolóknak is.