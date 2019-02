Disznótor(k)os: Dóc sütötte a legjobb kolbászt Sándorfalván - Fotók

Tizennyolc csapattal, több mint háromszázan vették részt a sándorfalvi disznótoroson szombaton, ahol a pálinkafőzők, sült kolbászok és a töltött káposzták mérkőztek egymással. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, az első hagyományos böllérnapot 1997-ben rendezték meg, majd 2011 után tavalyig szünet következett, de a 2018-as kolbásztöltő versenynek akkora sikere volt, hogy idén is megrendezték.– Itt nem csak a pálinka, minden házi, a kolbász, a sajt, a savanyúság és a pogácsa is – kínálta a zsűrit lelkesen a helyi önkormányzat csapata.Míg az ételek készültek egy másik szakértő zsűri a pálinkákat kóstolta. A versenyen tizenketten mérettették meg párlatukat. Mint az egyik zsűritag, Farkas Árpád önkormányzati képviselő fogalmazott, volt acetonos körömlakklemosó és szerbiai vadas is a tételek közt. Első helyen holtversenyben Bősi József szőlője és Kátai János birse végzett.A háromtagú zsűri – Kokavecz Pál, Vass Géza és lapunk munkatársa, Arany T. János – szorgalmasan kóstolta az ipari mennyiségben felszolgált kolbászokat és töltött káposztákat. Hosszas tanakodás után a kolbászok közül Dóc Község csapatának főztjét értékelte legjobbnak a zsűri, a töltött káposzták közül pedig Bakos József és csapata győzedelmeskedett. Senki nem ment haza díj nélkül, a zsűri ugyanis többek között kiosztotta a leggyorsabb, a legszebb tálalás, a legfiatalosabb és a legsportosabb csapat díját is.Fotó: Török János