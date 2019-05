Egy éve finomították a léghajtányt: szegedi mérnökhallgatók is indulnak a hétvégi, egri pneumobilversenyen

Bevetésre készen a szegedi mérnökhallgatók és járművük. Fotó: Török János

Egymillió forint a tét



Az idei pneumobilverseny fővédnöke György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára.

A győztes csapatok 500-500 ezer forintos pénzjutalomban részesülnek, a legutóbbi három év legeredményesebb egyeteme pedig egymillió forintos különdíjat vihet haza. A fődíjat, az „Aventics Legjobb Pneumobilja 2019" címet a szakmai zsűri ítéli oda az elmúlt három évben elért eredmények átlaga alapján.

Egy éven át dolgozott a nyolctagú Airrari Szeged, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar pneumobilcsapata a levegővel hajtott járművük tökéletesítésén. Szerdán az utolsó „simításokat" végezték, csütörtök reggel már indulnak Egerbe, ahol május 9-én rajtol a XII. Nemzetközi Aventics Pneumobil VersenyIdén nyolc ország 41 csapata méri össze a tudását. Magyarországról majdnem az összes műszaki felsőoktatási intézmény képviselteti magát, összesen 22 csapat érkezik. A diákok idén is három versenyszámban mutatják meg, mit tud a járművük: a hosszútávú futamon az a jármű nyer, amelyik három pilótacserével és egy palacktöltettel a legnagyobb távolságot képes megtenni, az ügyességi futam három menetből áll, a gyorsulási szám után az állhat a dobogó legfelső fokára, aki az adott szakaszt a legrövidebb idő alatt teljesíti.Gyulai Zoltán csapatkapitány, harmadéves gépészmérnök-hallgató mutatta meg a részleteket. – Ez egy hároméves autó, 2016-ban indult először a versenyen, azóta folyamatosan fejlesztjük. A mostani versenyre új hajtóművet kapott, pörgősebb lett. Módosítottunk az áttételen, nőtt a nyomaték, és kétsebességes automata váltó került a hajtóműbe. Ilyet még nem láttunk korábban másoknál – sorolta Zoltán.A léghajtásos jármű vázát is megerősítették, hogy ne deformálódjon. – Még teszteljük az üzemi biztonságot. Takarékosabb és hatékonyabb is lett, mert csökkent a fogyasztása – mondta egy másik csapattag, Kálmán Balázs. Arra a kérdésünkre, hogy mennyi munkájuk van a járműben, a fiatalok azt válaszolták, hogy rengeteg, így nem is számolták a munkaórákat.