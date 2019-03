Elhunyt Deák László Szeviép-károsult - Haláláig várt a csodára

Én már munkát nem vállalok. Az országban bármerre járok, látom a korábbi eredményeimet. Folytatódhatott volna a sikertörténet, de keresztbe tettek nekünk. Nem kezdem elölről.

– ezt mondta Deák László a délmagyar.hu-nak még novemberben . Az ismert szegedi vállalkozó több mint 300 millió forintot veszített az M43 autópálya beruházásán, de mivel nem a Szeviép közvetlen alvállalkozójaként, ezért cége a kártalanításból is kimaradt.Deák László nem csak az egyik legnagyobb, hanem a legismertebb volt a Szeviép-károsultak sorában, hiszen több mint tíz éve harciasan küzdött az igazságért. Mostanáig bírta. Deák László türelemmel és méltósággal viselt betegség után elhunyt – számolt be a Szegedma.hu Deák László az M43-as autópályán dolgozott cégével. A szénhidrogén-vezetékek kiváltása volt a feladatuk, amit tisztességgel el is végeztek.A villamosmérnök végzettségű férfi cégét a Mol is minősítette, nem véletlenül dolgoztatták őket országszerte, amíg nem jött a Szeviép-ügy. Cége alvállalkozók alvállalkozójaként kapta meg a munkát, és az igazán nagy bajok emiatt vannak. Ugyanis rájuk – eddig legalábbis – nem vonatkozik a kártalanítás.Az autópálya-építést elnyert konzorcium egy több cégből álló piramist épített felettük. A keresztbeszámlázások érdekében kiépített céghálóban Deák László cége olyan vállalkozások alá került, amelyek érdemi munkát nem végeztek. A Szeviép közvetlen alvállalkozója, az IGN Zrt. csak a csöveket adta, a tényleges munkáért Deák Lászlóék feleltek.

Ez a fajta munka pedig nem könnyű, és nem is veszélytelen. Robbanásveszélyes környezetben dolgoztunk, olykor kemény fagyokban is, de a munkát becsülettel elvégeztük a módosított határidőre, 2009 augusztusára. Pénzt azonban azóta sem láttunk, és ennek súlyos következményei lettek.

Tavaly még volt remény arra, hogy Deák László megkapja a munkájáért járó pénzt. Szabó Bálint, a Szeviép-károsultak képviselője akkor elmondta: azon dolgoztak, hogy az alvállalkozók is bekerüljenek a kártalanítottak közé.(leadkép forrása: Pestisracok.hu - a szerk.)