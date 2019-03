Elindult a jelentkezés hazánk legnagyobb rockbandájába

Lapunkban is beszámoltunk arról, hogy tavaly áprilisban Szegeden 400 zenész – énekesek, gitárosok és dobosok – játszottak együtt. Az amatőrök és profik flashmobjáról készült kisfilmek igen népszerűek lettek a közösségi oldalakon, ennek köszönhetően országos és nemzetközi visszhangot váltott ki a Cityrocks Produkció által szervezett esemény.űIdén KecskemétRocks néven rendezik meg újra a flashmobot, ahol azonban már nem négy, hanem 12 magyar, illetve külföldi slágert adnak majd elő a Magyarország minden tájáról és a külföldről is érkező zenészek. A rendezvényre komplett zenekarok, kórusok is jelentkezhetnek, de olyan zenészek is tagjai lehetnek Magyarország legnagyobb rockzenekarának, akik eddig csak otthon zenéltek. űJelentkezni a www.cityrocks.hu oldalon lehet, ahol a hangszer megjelölése mellett egy, a jelentkezőknek magukról készült kisvideót kell csak elküldeni a szervezőknek.