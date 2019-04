Elkészült a Szeged 2030 program - Kubatov Gábor: Nyáron nevezzük meg a polgármester-jelölteket

Kubatov Gábor: A célunk az, hogy Szeged egy virágzó, fejlődő, prosperáló város legyen, méghozzá minél hamarabb. Fotó: Kuklis István

– Az idei európai uniós választásoknak óriási tétje lesz, talán soha nem volt még ekkora. Az ellenzék ugyan igyekszik tagadni, de most a legfontosabb kérdés, hogy milyen lesz Európa jövője, ki hogyan viszonyul a bevándorlás kérdéséhez.Ez itt, Szegeden különösen fontos, hiszen alig tíz kilométerre van a határ. Nap mint nap láthatják és érezhetik az itt élők, hogy a kerítés túloldalán még mindig veszélyes a helyzet. Ezért aztán különösen fontos, hogy megváltozik-e Brüsszelben a vezetés, kik kerülnek többségbe az Európai Parlamentben. Én azt remélem, hogy a bevándorlásellenes erők győznek májusban. Ha körülnézünk a szomszédos országokban, minden jel erre mutat. Persze, az is nagy kérdés, hogy az Európai Néppárt politikája milyen irányt vesz, ezért sem mindegy, hogy mi, magyarok kinek szavazunk bizalmat az uniós voksoláson. A miniszterelnök már meghirdette 7 pontos programját, amelynek célja a migráció megállítása, hazánk és Európa védelme. Törekvéseinket eddig már 1,1 millió honfitársunk támogatta. Az emberekkel való találkozás számunkra többet ér bármilyen közvélemény-kutatásnál, ezért is fontos az aláírásgyűjtés, ami kiváló alkalom a beszélgetésre.Az ellenzék jól láthatóan szembemegy az emberek akaratával, és a bevándorlás mellett teszi le a voksát. Ne felejtsük el, hogy a DK, az MSZP és az LMP uniós képviselői minden bevándorlást segítő intézkedést megszavaztak Brüsszelben. Ehhez az összefogáshoz ma már a Jobbik is csatlakozott. Ki gondolta volna ezt néhány évvel ezelőtt? Mi, ezzel szemben, azt az elvet valljuk következetesen 2015 óta, hogy nem a problémát kell Európába hozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol ez szükséges. Sajnos, a keresztényüldözés mindennapossá vált nemcsak Európában, hanem az egész világon. Terrorcselekmények, nők elleni erőszak, antiszemita, rasszista támadások szinte nap mint nap előfordulnak. Csak Franciaországban idén 66 támadás érte a keresztény templomokat. Azt gondolom, mára az emberek megértették, hogy a keresztény Európa hagyományai, értékeinek megőrzése és védelme a közös jövőnk záloga, és ez a tétje a május 26-i választásnak.– Most az uniós választás a legfontosabb, október még messze van, mindenkitől még egy kis türelmet kérnék. Amikor eljön az ideje, mi is megnevezzük a polgármesterjelöltjeinket, képviselőjelöltjeinket. Szegeden éppúgy, mint az ország bármely pontján. Úgy érzem, hogy a csongrádi megyeszékhelyen egészen jók a kilátások. A helyi Fidesz- csoport egységes, erős és bátor, hiszen feltárták és nyilvánosságra hozták az önkormányzat és a baloldal korrupciógyanús ügyeit. Szeged nem veszhet el, komoly szándékaink vannak ezzel a csodaszép várossal, akár még régióközpont is lehet a jövőben. De ehhez persze változásra, fejlődésre van szükség. Magam is érzem ennek a súlyát, nem véletlenül jövök minden héten és próbálom támogatni, segíteni a helyi jobboldali értelmiséget és annak programját.– A Szeged 2030 program elkészült, de még finomításra szorul. Amikor minden apró részlet összeállt, nyilvános vitára bocsátjuk és minden szegedit megkérdezünk majd, hogy mi a véleménye a terveinkről. A célunk az, hogy Szeged egy virágzó, fejlődő, prosperáló város legyen, méghozzá minél hamarabb. A kormány ehhez – ahogy eddig is – minden segítséget és támogatást meg fog adni. Szükség is lesz erre, hiszen hatalmas a lemaradás. Gondoljanak csak bele, a hasonló nagyságú Debrecenben most öt gyár épül, itt az elmúlt 15-20 évben nem épült egy sem. Botka László pedig láthatóan elfáradt, arrogáns és kapkodó, nem véletlenül, mert az általa vezetett önkormányzat alig látszik ki a korrupciós ügyekből.– Ez nem csupán egy terv, ez Szeged jövője, egy olyan koncepció, ami a város teljes megújítását tartalmazza, a közlekedéstől a szociális rendszer fejlesztéséig.– Szabó Bálint sohasem szakadt el a gyökereitől, az elmúlt 20 évben nem változott semmit. Támogatta Gyurcsány Ferenc programját 2006-ban. Szabó Bálint először MSZP-sként, majd utána DK-sként, most pedig függetlenként próbálja átverni az embereket. 15 évvel ezelőtt ezt Szombathelyen tette, az ország másik felében, most, talán Botka hívására Szegeden játssza el a bajkeverő szerepét. Szabó Bálint egy baloldali bajkeverő volt, és az is maradt.