Elkezdődött Botka László és Szabó Bálint pere

Szabó Bálint független polgármesterjelölt a Szegedi Törvényszéken. Fotó: Frank Yvette

Szeged polgármestere egy Echo Tv-nek adott interjú miatt perelte be Szabó Bálintot. Botka László szerint a jogász nem mondott igazat, amikor a műsorban azt állította, hogy Botkánál és Ujhelyi István EP-képviselőnél „szeviépes pénzek landolhattak".A tárgyaláson bemutatták a felvételt, amelyen egyébként Szabó Bálint azt mondta, hogy ezt nem ő állítja, hanem a Szeviép-ügy vádirata alapján jelenti ki.Szabó Bálint és ügyvédje kérte a vádirat ismertetését, azonban azt ki kell kérni a Szegedi Járásbíróságtól. Lakatos Péter bíró ezért elnapolta a tárgyalást, ami március 28-án folytatódik.A tárgyalás után, amin egyébként Botka László nem volt ott, Szabó Bálint sajtótájékoztatót tartott, független polgármesterjelöltként. Szerinte Botka megkezdte a kampányt az újraválasztásáért. – Ahelyett, hogy Szeged meglévő problémáira kínálna megoldásokat, kihívóját igyekszik lejáratni. Állunk elébe, de a kesztyűt nem vesszük fel – tette hozzá a jogász, aki azt is elmondta, hogy őt továbbra is a város dolgai érdeklik. – Elsősorban ezért a harmadik híd megépítése, a tiszta csapvíz biztosítása és a tápéi komp újraindítása ügyében folytatunk tárgyalásokat kormányzati döntéshozókkal és az illetékes hatóságokkal – mondta a független polgármesterjelölt.