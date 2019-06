Elszabadult kutyák támadtak gyerekekre a ligetben, az egyik lányt azóta is rémálmok gyötrik

Váraljai Anna nagyobbik lányára, a 12 éves Emmára támadott rá a két elszabadult kutya egyike az újszegedi Ligetben a hétvégén. A rendőrség szabálysértés miatt jelentette fel a kutyák gazdáját. Fotó: Török János

– Az újszegedi Ligetben kosárlabdáztunk két kislányommal, a 12 éves Emmával és a 9 éves Zsuzsival, amikor két véreb rontott be. A békésnek induló vasárnap este életünk legrosszabb emléke lett – idézte fel a majdnem tragédiával végződő kutyatámadást a gyerekek édesanyja, Váraljai Anna.Az egyetemi oktató elmondása szerint kora este két harci kutya szaladt be a pályára, és az egyik rávetette magát a nagyobbik lányára. – Leteperte a földre, tépte, cibálta, marcangolta, ahol csak érte. Tehetetlennek éreztem magam, kiabálva kértem segítséget, de nem tudtuk leszedni lányomról az állatot – mesélte Anna, aki egy labdával tudta egy rövid időre elterelni a megvadult kutya figyelmét.– A bokrok közé szaladtunk. A kutyák utánunk eredtek. A gyerekklinikára szaladtunk be előlük. Itt nem látták el a gyermekem, hanem a gyermeksebészetre küldték. Észrevettem, hogy a liget mellett a Székely soron már több rendőrautó és mentő áll. Kiszálltam, a lányomat áttették egy mentőautóba, ahol ellátták a sebeit, kórházba szállították, a sebészeten összevarrták, bekötözték. A rendőröktől megtudtam, hogy miután elmenekültünk, a kutya megkergetett egy kocogót, majd megtámadott egy anyukát és a kisfiát, akiket szintén kórházba kellett szállítani, és összevarrni a sebeiket.A kutyákat végül befogták a rendőrök. A gazda is előkerült; őt Anna felismerte, hiszen a Facebookon szegedi kutyás csoportokban már több bejelentés érkezett arról, hogy a kutyák máskor is elszöktek. – Azóta is kötözésre járunk, gyerekpszichológus foglalkozik a gyerekkel, aki azóta fél a kutyáktól. Feljelentést tettem gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt – tette hozzá Anna, aki azt szeretné, ha a felelőtlen kutyatartók megértenék, hogy ha a hatóságok nem is szentelnek kellő figyelmet gondatlanságuknak, a társadalom elítéli őket.A tizenkét éves Emma csütörtökön a támadás helyszínén elmondta, szereti a kutyákat, de ettől a kettőtől nagyon megijedt. – A sebem miatt nehezen tudok ülni, inkább hason fekszem. Lett egy seb a hátamon és a térdemen is. Azóta félek a kutyáktól. Nagyon rossz emlék ez az este – mondta a kislány.Kérdéseinkre a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata a következő választ adta: a vihar miatt megriadt két kutya befogásában a rendőrök nyújtottak segítséget, majd az állatokat átadták a tulajdonosnak. A Szegedi Rendőrkapitányság a tulajdonos ellen veszélyeztetés kutyával szabálysértés miatt feljelentést a jegyzőnél.