Emberre ártalmatlan, kutyának halálos - Az állatorvos segít: vigyázzon, mit ad enni házi kedvencének az ünnepek alatt

Dr. Farkas Patrícia szerint

Vegyük komolyan a tiltólistát

Egy kocka csokival meg is ölhetjük a kutyát.

Ne adjunk állatot ajándékba





A leggyakoribb ünnep utáni betegségek skálája igen széles: az akut hasmenéstől és hányástól a komoly hasnyálmirigy-gyulladásig, májelégtelenségig vagy halálig mindenféle esettel találkozott már Dr. Farkas Patrícia, a szegedi Belvárosi Állatorvosi Rendelő állatorvosa. Hiába a szeretet ünnepe a karácsony, egy ártalmatlannak tűnő pillanat alatt tragédiába fordulhat az ünnep. A karácsonyi asztalról lepotyogó finomságok vagy az idős nagyszülők jó szíve könnyen a házi kedvencek életébe kerülhet.- A családi összejövetelek nem csak nekünk, hanem az otthoni - főleg szobában tartott - állatoknak is egy felfokozott állapotot jelentenek. A nagy nyüzsgésből ők is ki akarják venni a részüket, és a legkisebb falatért is képesek hosszú ideig sorban állni. Általában ilyenből lesz aztán tragédia - kezdte Dr. Farkas Patrícia.Az állatorvos szerint sokáig előjele sincs annak, hogy valami probléma lenne a kutyussal, ugyanolyan jókedvű, ugrál. - Ők - a macskákkal egyetemben - ha lehet így fogalmazni, szerencsés helyzetben vannak, ugyanis ha valami bántja a hasukat, azonnal visszajön belőlük minden. A vizes hasmenés és hányás általában az enyhébb formája a tipikus ünnepi betegségeknek - hívja fel a figyelmet.A doktornő magyarázata szerint az emésztőflóra hirtelen nagy terhelése okozza ezeket a tüneteket, amelyhez nincs hozzászokva az állat. Megnyugtat mindenkit, ilyennel általában nem kell állatorvoshoz fordulni, egy pár napos diéta, kisebb mennyiségű adagokkal, folyamatos folyadékpótlással, könnyen emészthető táplálékkal (főtt rizs, hal, ha nem allergiás rá akkor csirke) vagy kifejezett gyógytápokkal rövid idő alatt megoldhatjuk négylábú kedvenceink problémáját.- Ahogy az embernél, úgy náluk is érdemes probiotikummal újra felerősíteni a bélflórát. Szoktam tanácsolni a pácienseknek, hogy nem baj, ha folyamatosan tartunk otthon ilyet - hangsúlyozza a Farkas Patrícia.Ha a tünetek 1-2 nap után se múlnak, érdemes azonnal állatorvoshoz fordulni, hiszen súlyosabb esetben gyomorbél- vagy hasnyálmirigy-gyulladás és kialakulhat az állatnál, ami kezelés nélkül halálhoz vezethet.- Gyomorbél-gyulladásnál a folyamatosan fennálló, vízszerű hasmenés mellett a kiszáradás is veszélyezteti az állat életét. Ezt pótoljuk infúzió segítségével. Ezt mindig állatorvosnak kell csinálni, senki ne próbálja házi praktikákkal gyógyítani kedvencét - hangsúlyozza a doktornő.Egzotikusállat-orvosként különleges páciensek is megfordulnak nála. A nyulaknál, csincsilláknál, tengerimalacoknál a nem megfelelő etetés felfúvódáshoz vezet, esetükben még nagyobb a kockázata egy ártalmatlannak tűnő falatnak.A doktornő kiemelte, egy gyors lefolyású gyomorrontáson vagy gyulladásos betegségen túl szinte biztos halált okoz az állatnál a csokoládé és az édesítőszerrel készített sütemény. Ezek mára alapvető elemei lettek az ünnepeknek, de- Ha fehér karácsonyunk lesz, igazi családi program elvinni a kutyát sétálni, hiszen nincs is ennél meghittebb pillanat. Gyerekként ezekre a pillanatokra mindig lecsaptam - mesélte a doktornő, aki hozzátette, a séta kedvencünk napi rutinjának része, ráadásul nem csak az ő, hanem a mi emésztésünket is segíti.