Erődtemplom, énekverseny és pálinka az értéktárban

95 megyei érték

A megyei értéktár most 95 elemből áll, tavaly december óta három új nemzeti értékkel gazdagodott. Ezek: az óföldeáki katolikus erődtemplom, amely a Dél-Alföld egyetlen falusi gótikus temploma; az 1998 óta megrendezett, szegedi Simándy József Nemzetközi Énekverseny; a Zákányszékhez kötődő homokháti őszibarack-pálinka.

Csongrád megye településeinek felében működik helyi értéktárbizottság – derült ki a Csongrád Megyei Értéktár Bizottság első félévi beszámolójából, amelyet pénteken tárgyalt a megyei közgyűlés. A megyei bizottság a települések értéktáraiból választ megyei jelentőségűnek tartott értékeket, de közvetlenül is regisztrált megyei kiválóságokat, mint a Pick és a Herz téliszalámi. „Roadshow-kat" szervezett azokon a településeken, ahol ez a gyűjtőmunka még nem kezdődött el.A közgyűlés vita nélkül döntötte el, hogy 15 millió 545 ezer forintot ad saját cégének, a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-nek, pótbefizetésként. Egyhangúlag hagyták jóvá a képviselők a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő szerződés tervezetét is. Ez négy éve húzódó ügy. Az önkormányzat 2015-ben a Belvedere-palotába költözött, a szegedi Rákóczi téri épületet átadta a kormányhivatalnak. Ez jogilag ingatlanrészek cseréje: az önkormányzat a Rákóczi téri házban meglévő tulajdonrészét elcseréli a Belvedere-palotában lévő állami tulajdonrészre, s miután befizeti a 36 millió forint áfát, 25 millió forint tiszta bevétele marad, és 35 százalékos tulajdonrésze lesz a Belvedere-palotában. Gémes László, a kormánypárti frakció vezetője azt kérdezte, lehetett volna-e olyan megoldást találni, hogy az áfát ne kelljen befizetni. Kakas Béla elnök és Vadász Csaba főjegyző válaszából kiderült: a jogászok minden lehetőséget számba vettek, mielőtt a fizetnivalókat rögzítették.A közgyűlés kitüntetések odaítéléséről is döntött. Csongrád Megye Alkotói Díjával Dávid Júlia festőművészt, Szatmári Imre tűzoltó dandártábornokot, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját és Máté Bence természetfotóst tünteti ki. Csongrád Megye Közigazgatásáért Díjat kap Magyar Mihályné balástyai jegyző, Tóth Flórián, a Szentesi Járási Hivatal vezetője és Juhász Tünde kormánymegbízott. A Csongrád Megye Kultúrájáért és Közneveléséért Díjat Palánkai Tibor építész és Zsámboki Erika, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője kapja, valamint megosztva Kertész Ákos, a Szentesi Hangversenyközpont vezetője és Dénes Ildikó, az Újszentesi Általános Iskola aligazgatója. A Csongrád Megye Közrendjéért és Közbiztonságáért Díjat most ítélték oda először, Balogh-Szabó Imre rendőr ezredesnek, szentesi rendőrkapitánynak. A kitüntetéseket az augusztus 20-i nemzeti ünnepen adják át.