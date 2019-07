Etelka hűségét kozmetikai csomaggal jutalmaztuk

– Eddig elkerült a szerencse, hacsak nem számítom a lottó hármasomat – mosolygott foteljében ülve Sass Józsefné Etelka, akinek a hétköznapokban lánya, Kovácsné Sass Etelka segít. Anyja és lánya nyugdíjasok már, szeretik apróra elolvasni a Délmagyarországot, amelyre évtizedek óta előfizetnek. Hajnalban a fiatalabb Etelka lapozza át gyorsan az újságot, aztán szalad a tennivalói után, napközben ül le részletesen elolvasni.

Az idősebbik Etelkának megromlott egészsége miatt kevés elfoglaltsága van. A televízióban és az újságban is követi a politikai híreket, az újságban pedig minden cikkre kíváncsi.



Ifjú korában persze nem így teltek napjai: már 8-9 évesen Vajhátról járt szolgálni Sándorfalvára, Külső-Erzsébetre, tanyai gazdáknál dolgozott. Volt, hogy csak négyhavonta járhatott haza népes családjához, tizenketten voltak testvérek. Így nem csoda, hogy harmadik gyermekként korán kenyérkeresővé vált. Náluk játszótársban sosem volt hiány, három fiú nőtt fel a lányok között, és nagyon jó testvérek voltak valamennyien – emlékezett vissza az idős asszony. Később a vajháti kendergyárban helyezkedett el, majd a szegedi postaigazgatóságot takarította. Onnan ment nyugdíjba. Egy lányától egy lányunoka született, ma ő is Algyőn él.



Sass Józsefné férjét 63 év házasság után veszítette el három évvel ezelőtt, ezt nehezen viseli. Nyereményét, a kozmetikai termékeket tartalmazó szépségcsomagot háromfelé osztja el: kap belőle a lánya és 30 éves unokája is.