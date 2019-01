Évi 200 ezret költünk magánrendelésekre: már nem csak a leggazdagabbak hajlandók megfizetni a gyorsabb ellátást

Egyre többen érdeklődnek

Az ultrahang-diagnosztika az egyik legkeresettebb szolgáltatás a szegedi Medicenterben.

Fotó: Frank Yvette

Legkeresettebb az ultrahang és a nőgyógyászat

Egy hónapos is lehet a várólista

Egy felmérés szerint tavaly a magyarok fejenként átlagosan 200 ezer forintot hagytak ott különböző magánegészségügyi szolgáltatóknál. Bár a magyar társadalombiztosítás fedez mindenféle ellátást, a jobb körülmények, a rövidebb várólisták és nagyobb odafigyelés reményében egyre többen döntenek úgy, hogy befizetett járulékaikon túl is áldoznak az egészségükre. A tapasztalatok szerint pedig ez már nem csak a felső rétegre jellemző: a magánorvoslás igénybe vétele egyre kevésbé számít luxusnak.– A mi intézetünk az elsők között jött létre Szegeden, 2001-ben, eredetileg azzal a céllal, hogy a cégeket, vállalkozásokat szolgáljuk ki: a foglalkozás-egészségügyhöz kapcsolódó szolgáltatásokat, szakorvosi járóbeteg-ellátásokat elegáns körülmények között, rugalmasan tudjuk biztosítani. Mára azonban a piac eltolódott a lakosság irányába: mostanra több a magánpáciens, mint a céges – beszélt az elmúlt évtized változásairól Nagy Z. Zsolt, a szegedi Medicenter Szakorvosi Intézet igazgatója. Hozzátette, főleg az utóbbi években érzékelhető az érdeklődés növekedése.A cafeteria, a kiegészítő egészségügyi biztosítások és az emelkedő fizetések, bérek miatt így egyre több pénzt tudnak az emberek erre a célra fordítani.– Azok a legnépszerűbb rendeléseink, amelyek bizalmi viszonyt igényelnek orvos és beteg között, van idő az orvos-beteg négyszemközti konzultációra – mondta el Nagy Z. Zsolt. – Ilyen például a nőgyógyászat, az urológia és a pszichológia. Ezek mellett kiemelkedően sokan keresik a laboratóriumi vizsgálatokat és az ultrahang-diagnosztikát az állami egészségügyben tapasztalható várólisták miatt, illetve kedvelt a komplex menedzserszűrés is, ahol nagyjából 4 óra alatt 7 szakorvosi vizsgálatot végzünk el, majd összefoglaló értékelést adunk.Bella Zsolt, a szegedi Noé Egészségközpont vezetője szerint az utóbbi 5-10 évben vált ketté a társadalom: akiknek kevés idejük van, vagy magasabb színvonalú környezetben szeretnének gyógyulni, megfizetik az orvos idejét. Szerinte ugyanis a magánegészségügy erről szól. – A szakemberek szabadidejükben rendelnek a különböző intézményekben, vagyis az kerül pénzbe, hogy nem otthon, a családjukkal vannak ebben az időben – fogalmazott. Náluk évi 5-10 százalékkal nő a forgalom, a legkeresettebb rendelés a nőgyógyászat, az ultrahang és a fül-orr-gégészet. – Azt gondolom, Szegeden leginkább orvost keresnek a betegek: a magánszolgáltatókhoz is azért mennek, hogy azzal a szakemberrel, akiben megbíznak, nyugodt körülmények között tudjanak konzultálni.A szegedi Aranyklinikán szintén forgalomnövekedést tapasztalnak, elsősorban az aktív dolgozók keresik fel az intézményt. Palotás Zoltán orvosigazgató szerint az idő egyre szűkösebb erőforrás, így a szakszerű ellátás mellett a rövid várólista az egyik fő ok, ami miatt a betegek a magánegészségügyi szolgáltatókat mind szélesebb körben veszik igénybe. – A szakorvosi vizsgálatokra nyugodt körülmények között kerülhet sor, amelyeken megfelelő mennyiségű és minőségű idő jut betegeink teljes körű tájékoztatására, a felmerülő kérdések megválaszolására – tette hozzá. Az Aranyklinikán egyébként a laborvizsgálatok is nagyon keresettek, az 1-2 napon belüli eredmény a gyors diagnózis felállítását segíti.Természetesen a magánegészségügyi szolgáltatóknál is van várólista, amely éppen a növekvő igények miatt egyre hosszabbodik. Bár adott esetben akár pár napon belül is sorra kerülhetünk, az is előfordulhat, hogy egy népszerű orvoshoz több mint egy hónapig tart bejutni. Szegeden az árak a fővárosi tarifák 60-70 százalékában lettek megállapítva, bár találtunk olyan intézményt is, amely nem tesz különbséget vidéki és budapesti árszabása között. Így fordulhat elő, hogy bár egy szakorvosi vizsgálat díja átlagosan 8–15 ezer forint, van, ahol több mint 25 ezer forintot kérnek el érte. De egyre többen vannak, akik ezt is megfizetik – nem feltétlenül azért, mert megtehetik, hanem azért, mert fontosnak tartják, hogy áldozzanak az egészségükre.