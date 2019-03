Ez volt a legnagyobb álma a 101 éves Ica néninek: 70 év után lett újra magyar állampolgár

Jöttek az egyetemi évek

Az egyik legnagyobb álma teljesült a 101 éves Békési Ilonának, akinek több mint 70 évet kellett várnia, hogy újra magyar állampolgár lehessen, pedig kevesen tettek annyit a magyar nyelvért egy idegen országban, mint ő a Szovjetunióban. Ica néni szegedi otthonában fogadott bennünket. Elmesélte, hogy 1918-ban született Kolozsváron, ahol akkor természetesen megkapta a magyar állampolgárságot.– Kolozsváron tanultam, és onnan kerültem Nagyváradra, a kórházba dolgozni, mert orvosi egyetemre szerettem volna menni, világéletemben ez érdekelt – kezdte nem mindennapi élettörténetét. Ica néni azt is elmondta, hogy a történelem viharai miatt elveszítette a magyar állampolgárságát. Később pedig, a háború után román állampolgár lett, ahogy akkoriban rengeteg magyar.Így jutott el egészen Moszkváig, ahol már egyetemre is járhatott, és közben megismerkedett jövendőbeli férjével, aki grúz származású volt. – Nagy volt a szerelem, és amikor megkérte a kezemet, úgy döntöttünk, hogy Grúziába költözünk, ami akkor a Szovjetunió része volt. Mindketten dolgoztunk, a férjem is orvos volt, de nagyon gyengén keresett – fogalmazott.Ica néni férje, hogy többet kereshessen – hiszen időközben gyermekeik is születtek –, végül kiszállt az egészség-ügyből, és a kereskedelembe nyergelt át. Üzletvezető lett Tbilisziben. Közben Ica néni továbbtanult, és pszichiáter lett. A szovjet–magyar barátság még mindig román állampolgárként érte, többször is felvehette volna a szovjet állampolgárságot, de azt mindig visszautasította.De akkor jött 1956, amikor mégis rákényszerült a lépésre. Amikor haza akart menni édesapjához és testvéreihez Kolozsvárra, rákényszerítették a szovjet papírokat. – Először Romániába mentünk, majd onnan utaztunk tovább, szovjet állampolgárként Budapestre – mondta.Ica néni 70 éves koráig folyamatosan ingázott Magyarország és a Szovjetunió között, mert közben a puha diktatúra megengedte, hogy a gyermekei Magyarországon tanulhassanak. Közben Ica néni elérte, hogy a tbiliszi egyetemen tulajdonképpen megalapította a magyar nyelv szakot. Mivel tankönyvek akkor nem voltak, hallás alapján oktatta a magyart, egyetemi szinten. – Mindenki a csodájára járt, hogy hogyan tanítom a nyelvet. Ez még a rektornak is tetszett – mondta.Ez alatt az idő alatt az egyetemistákkal nemcsak a magyar írókat, költőket, hanem Magyarország történelmét is megismertette, úgy, hogy még mindig nem volt kilátásban a magyar állampolgárság megszerzése.Ica néni egy sajnálatos esemény miatt jött végleg Magyarországra. A férje megbetegedett, őt Moszkvában meg is műtötték, sajnos sikertelenül. Végül a férje kérte tőle, hogy Magyarországra jöjjenek. Mindez már 1986-ban történt, ami igazán zavaros időszak volt, és nem sokkal később nagy fordulatok történtek mindkét országban. Ica néni nem sokkal később, a rendszerváltáskor kapta meg a végleges letelepedési engedélyt, de amikor az állampolgárságot is kérte, elutasították, mert nem volt sem anyakönyvi kivonata, sem keresztlevele.Az idős asszony így élt egészen szerdáig, amikor végre megtört a jég, és megkapta az állampolgárságot. A Csongrád Megyei Kormányhivatal munkatársai segítettek végigvinni a bonyolult procedúrát. Miután Juhász Tünde kormánymegbízott értesült Ica néni sorsáról, kérte hogy a Szegedi Járási Hivatal munkatársai vizsgálják meg, hogyan lehetne újra magyar állampolgár az asszony. Mikor azonban Holubán Csilla szegedi járási hivatalvezető ellátogatott az idős nő szegedi otthonába, és hivatalosan is felvette az állampolgárságért folyamodó kérelmét, kiderült, hogy nem lesz egyszerű a folyamat. Először az eredeti állampolgárság igazolására szolgáló dokumentumokat kellett volna beszerezni. Mivel azonban Ica néninek nem volt meg a születési anyakönyvi kivonata, még októberben segítséget kért a hivatal Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusától, hogy küldjék meg a dokumentum másolatát, vagy ha az nincs meg, akkor a Római Katolikus Egyház által kiállított keresztlevél másolatát. A külképviselet azonban nem tudta beszerezni sem az anyakönyvi kivonat, sem a keresztlevél másolatát, így az állampolgárság visszaszerzésére már csak méltányossági kérelem benyújtásával volt lehetőség. Juhász Tünde ezért december 18-án levelet írt Áder János köztársasági elnöknek és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek. Miután a kérelmeket a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely is támogatta, elfogadták az állampolgársági kérelmet, és a papírokat megküldték Budapest Főváros Kormányhivatalához.Azonban itt újabb akadály következett. Kiderült, hogy a végleges elbíráláshoz szükség volt a szovjet házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítására. Ezt a Csongrád Megyei Kormányhivatal segítségével idén február 14-ére sikerült megszerezni. Végül a végső döntést meghozó fővárosi kormányhivatal március 1-jén jelezte, hogy megkaphatja a magyar állampolgárságot, amelynek már csak egy feltétele van: az állampolgársági eskü letétele. Ica néni szerdán tette le az állampolgársági esküt szegedi otthonában. Zokogva mondta, hogy több mint hetven éve várt erre a pillanatra.