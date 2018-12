Feljelentéskiegészítést rendelt el az ügyészség az újabb szeviépes ügyben

KoncertMese a Kisszínházban: nyerjen villámjátékunkon páros belépőt a Docpiano Band előadására!

December 29-én, szombaton 19 órától mutatja be Hakol Beseder című lemezük dalait Borovics Tamás színművész közreműködésével a Docpiano Band. Most megnyerheti páros belépőink egyikét, ha jól válaszol egy kérdésre, és a szerencse is Ön mellé áll.