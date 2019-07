Figyelmetlenségből tiltották ki a motorosokat

A legtöbben értetlenül álltak az ügy előtt, ahogyan mi is, a rutinból közlekedők pedig nem is észlelték a változást, ebből eredően volt, aki drága csekket zsebelt itt be. Pénteken mi is kimentünk a helyszínre, de már nem találtuk ott. Ez nem véletlen. Sándor Zsuzsanna gépjárműoktatótól megtudtuk, múlt héten elvitték a tiltó táblát, a helyére másik került.



– Eredetileg a lovas kocsis, traktoros és kerékpáros forgalmat tiltották ki az útszakaszról, miután elkészült a bicikliút a sugárút mentén. Így jogos is volt a korlátozás. Viszont ez a tábla kifakult, már nem volt rendesen látható a jelzés, így kicserélték, de hibásra. Mi is pár hete lettünk rá figyelmesek oktatás közben, és egyből jeleztük is az illetéke­seknek, hogy értelmetlen az intézkedés. Kiderült, véletlenül tették oda ezt a táblát, a motor helyett egy kerékpárnak kellene lennie a jelzőtáblán, ahogyan ez korábban is volt. Múlt hétre helyreállt a rend – emelte ki az szakember.