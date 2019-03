Gregor Bernadett Jászai Mari-díjat kapott: "Jó, hogy látják, mennyi munka áll mögöttem"

A Jászai Mari-díjakat minden évben március 15-e előtt ítélik oda az arra érdemes művészeknek. Idén a kitüntetettek közé került a szegedi születésű színésznő, Gregor Bernadett is.– Furcsa momentum volt, mikor kimondták a nevem. Izgultam, ott akartam lenni, minden pillanatát megélni, és persze gond nélkül eljutni a színpadig a magas sarkúban – mesélte viccesen a színésznő. – Persze ez egy nagy dolog, amikor megtudtam a hírt, teljes volt az öröm és az eufória.Sokan gratuláltak neki, számtalan embertől hallotta: igen, jó helyre került most a díj. – 1995-ben diplomáztam, sokat dolgoztam számtalan területen, színházban. A Vígben kezdtem, majd a Nemzeti és a Pesti Magyar Színház tagja lettem. A világ részben más lett idővel, de jó érzés, hogy látják, mennyi munka és erőfeszítés áll mögöttem.Gregor Bernadett a fővárosi Újszínház színésze immár hetedik éve, játszik jelenleg A vörös bestia című bohózatban, de A kőszívű ember fiaiban is. Szeretettel beszél munkájáról. – Mindig fontos volt számomra, hogy legyen egy állandó munkahelyem. Jó itt lenni, az Újszínházban. Szeretem az épületet, a társulatot. Azt, hogy van egy csapat, ahova tartozhatok.A Szegedi Nemzeti Színházban is többször vendégszerepelt már, a közönség kedvelte. Megmutatta magát a Bolha a fülben című előadásban, de Hókirálynő szerepében is láthatták. Ha hívnák, most is jönne. – Nehezített pályán, de lehet, hogy működne. Egyedül nevelem a kisfiam jelenleg, viszont annak idején is kora reggel indultam Pestről próbálni, majd este rohantam vissza – emlékszik a szegedi munkáira.– A gyerekeim nagyon büszkék rám, ami különösen jólesik. A fiataloknak ma már lehet, hogy nem sokat mond a Jászai Mari-díj. Bár a nagyobbik fiam, Bence kifejezetten boldog volt, ő is kísért el a díjátadóra. Az előadásaimat is megnézi néha, de nem állítanám, hogy mindent látott már, amit játszom.