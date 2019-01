Gyermekfüllel a régi zenék

A zene jótékony hatással van gyermekeinkre, hiszen fejleszti a koncentrálóképességet és a ritmusérzéket, míg a szép, dallamos, lágy, leginkább klasszikusnak számító dalok az érzelemvilágot is formálják. Emellett az egyensúlyérzékük, a beszédkészségük, sőt a szociális érettségük is fejlődik az apróságoknak, miközben zenét hallgatnak.



Vizsgálatok bebizonyították, hogy a zene agyunk mindkét féltekéjét stimulálja. Egy másik kutatás keretében különböző dalokat hallgattattak a résztvevőkkel, miközben mérték és rögzítették szívritmusukat, vérnyomásukat és légzésüket. Kiderült, a különféle zenetípusok eltérő hatással vannak az emberekre, minden esetben érzelmet váltanak ki.



Utóbbira vállalkozna a Casual Media Corporation, amelynek tagjai egy szórakoztató műsor keretében derítenek fényt arra, hogy a 6 és 13 év közötti gyerekeknek mi játszódik le a fejében egy-egy 90-es, vagy 2000-es évekbeli magyar sláger hallatán.



– Gyerekek reagálnak címmel indul programunk a YouTube-on. Ez egy olyan műsor, amelyben főként fiatalok reagálnak számukra ismeretlen, más korból való zenékre. Például a Nox, az Emergency House, a Crystal és az UFO zenekar is helyet kap majd itt. Vegyesen, fiúk és lányok is lesznek egyaránt.



A nézők pedig a számítógép, laptop, okoseszköz előtt ülve láthatják a gyerekek arckifejezését, viselkedését egy adott zene után, valamint a slágerekről alkotott véleményüket is hallhatják majd. Hazánkban is nagy népszerűségnek örvendenek a gyerekek szereplésével zajló műsorok, ezért döntöttünk úgy, hogy egy amerikai ötletet magyarosítunk.



A hatások felmérése mellett elsősorban a szórakoztatás a fő célunk, illetve a régebbi zenék széles körben való terjesztése, azok megszerettetése a fiatalabb generációval – avat be a részletekbe a vállalat vezetője, Zsóri Martin. Megtudtuk, a videók időtartama 7–15 perc között lesz, megtekinteni pedig a Casual Media Corporation YouTube-csatornáján lehet majd azokat, a tervek szerint február végétől.