Gyorsan árad a Tisza

Hétfőn már a rondella is vízben állt. Fotó: Kuklis István

– Egy hónapja vettünk itt földet, de egyelőre nem nagyon tudunk vele mit kezdeni – mondta a makói Kádár László, akivel a makói Lesi városrészben találkoztunk. Ez azért különleges része Makónak, mert nagyobb esőzések, áradások idején itt gyakran okoz gondot a talajból feltörő víz: közvetlenül a Maros-töltés lábánál fekszik, ráadásul mélyebben, mint a folyó. Nem tartják nyilván lakóterületként, de körülbelül 150-200 ember életvitelszerűen él itt. Most, hogy hetek óta esős az idő, kíváncsiak voltunk, milyenek itt a körülmények.Végigjárva a területet a kép vegyes: a Lúdvári utca például egészen jól járható, ki a töltésig, másutt viszont hatalmas tócsák, néhol egész sártenger nehezíti a közlekedést. A kertek ugyanakkor nem állnak víz alatt, és a csatornáknak is csak az alja nedves.A Lesibe való bejutás egyébként most körülményes, mert a bevezető út, a Vasút sor szilárd burkolata is tönkrement. A körzet önkormányzati képviselője, Toldi János még februárban ígérte: felújítják, és meg is hosszabbítják. Úgy tudjuk, erre a munkára az állandó esőzések miatt nem került még sor.Hétfőn kiderült, a vártnál lényegesen gyorsabban emelkedik a Tisza szintje. Vasárnap még arra számítottak, hogy hétfőre 7 centiméterrel lesz magasabb a vízállás, de valójában 14 centiméter volt a különbség. Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője lapunknak hétfő délután azt mondta, 600 centiméteres tetőzésre számítanak. Az biztos, hogy ellepi majd a víz a Huszár Máyás rakpartot, ezért ezen a héten biztosan le lesz zárva.