Hamarabb épült a lakópark, mint az oda vezető út: sárban, porban élnek az Udvarhelyi utcában

Nagy Árpádné háza pont a földes úttal szemben van, az ő bejárójukon fordulnak meg a munkagépek. Rózsa Sándor is az utcában lakik, ő nem érti, először miért nem az út épült meg. Fotó: Frank Yvette

A munkagépek keréknyomában megszáradó sárból száraz időben por lesz. Fotó: Frank Yvette

Az újszegedi Udvarhelyi utcából keresték meg lapunkat az ott élők, akik hatalmas sártengerre és tócsákra panaszkodtak egy építkezés miatt. Elmondásuk szerint az oda járó teherautók tették tönkre az utakat, amelyek a bentebb épülő lakóparkhoz járnak, egy kis földes utcán. Megnéztük mi is: jókor érkeztünk, ugyanis az Udvarhelyi utcából nyíló, eddig burkolatlan úton most kezdtek dolgozni a munkagépek. Valószínűleg az utat építik.– Bentebb van egy új lakópark, ott már épülnek a házak, oda járnak a tulajdonosok, és ami a nagyobb baj, a nagy, 22 tonnás járművek is. Szerintem először az utat kellett volna leaszfaltozni, és csak utána építkezésbe fogni – fogalmazta meg véleményét az utcában lakó Rózsa Sándor.Nagy Árpádné Jutka háza pont a kis utcával szemben van, a nagy járművek kanyarodáskor az ő feljárójukra hajtanak, azt már teljesen tönkretették, mint ahogy utcájuk aszfaltját is. Nagy Zoltánné azt mesélte, lányáé a sarkon lévő ház, ahol elkezdték az útépítést, reggel árkot ástak ott, a lánya nem tudott kiállni az autójával. Nem érti, miért nem értesítették őket. Egy ott lakó férfi azt nehezményezte, hogy korábban 3 és fél tonnás autók sem hajthattak be az utcába, a táblát most lecserélték 20 tonnásra. Azt is hozzátették, a munkagépek esős időben rengeteg sarat hoznak magukkal, egészen a Bérkert sorig saras minden, ezt sem takarítja senki. A telektulajdonosok is panaszkodnak, amiért nem tudnak bejutni aszfaltos úton a lakóparkban épülő házukhoz.A lakók Joób Márton önkormányzati képviselőt is megkeresték áprilisban, azóta is várják a választ. Felhívtuk a képviselőt, aki elmondta, felvette a kapcsolatot a kivitelezővel, de még nem tudják, mikor áll helyre a rend. Heteken belül lakossági fórumot kíván tartani, ahova meghívja a kivitelezőt is. Az itt lakók az önkormányzathoz is fordultak, ahogy mi is feltettük kérdéseinket. Hétfő délben írt levelünkre azóta sem kaptunk választ.