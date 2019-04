Hasznosítják az özönvízszerűen lezúduló csapadékot

Hónapokig tartó szárazság után április 10-én néhány óra alatt hullott le egyhavi csapadékmennyiség Szegeden. A jelenség szakemberek szerint egyre gyakoribb lesz: ugyanaz a mennyiségű eső koncentráltabban érkezik majd, ami komoly problémákat okozhat. Amellett ugyanis, hogy a csatornák szűkös kapacitása miatt kialakuló villámárvíz kellemetlen a városokban élőknek, hiszen járhatatlanná tesz utakat, az esővíz így hasznosulni sem tud.



– A két héttel ezelőtt lehullott több mint 30 milliméternyi csapadék a csatornahálózatban végezte, két nappal később viszont már öntöztek a városban – ivóvízzel – vázolta a problémát Gál Tamás, az SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék tanszékvezető-helyettes egyetemi docense. A megoldásra egy magyar–szerb pályázat indul, amelynek célja egy extrémcsapadék-előrejelző és -figyelmeztető rendszer kiépítése a határ menti térség városaiban.



– Szegeden 11 helyen végzünk majd meteorológiai mérést. A berendezéseket közintézmények területén helyezzük el, amelyek tízpercenként továbbítják az adatokat a szerverekre. Ezek ugyanúgy elérhetők lesznek bárki számára honlapunkon, illetve a szerb partner által fejlesztett applikációban, mint a 48 órás, nagy felbontású csapadék előrejelzés, amely riasztást is küld majd a heves csapadékesemények előtt – mondta el Gál Tamás. A mérőhálózat telepítése múlt héten már meg is kezdődött.



A projekt részeként három szegedi óvodában csapadékgyűjtő rendszert is kiépítenek, hogy a tetőre hulló vizet egy földbe süllyesztett tartályban összegyűjthessék és azt később öntözésre felhasználhassák. A 638 ezer euró összköltségvetésű projekt részeként egy stratégiát is kidolgoznak arra vonatkozóan, hogyan lehetne enyhíteni a városokat elöntő villámárvizek hatásait és hasznosítani az ilyenkor lezúduló csapadékot. Az ajánlásokat az önkormányzatoknak is megküldik majd.