Hosszú idő után modern tereket kapnak a gyálarétiek

Gyálaréti buszforduló. A beruházás kevésbé, a fejlesztési összeg viszont annál inkább jelentős. Fotó: Török János

Első körben rögtön 160 millió 650 ezer forintot el is költenek. Máshol ennyiért komplett épületfelújítás történik: legutóbb például Csengelén a polgármesteri hivatal vált 21. századivá kívül-belül 91 millió forintból, míg Algyőn 130 millióból egy egész egészségkomplexumot újítottak meg, amely a gyógyszertárt, valamint a gyermekorvosi, a fogorvosi és a felnőtt háziorvosi rendelőt is magában foglalja.Gyálaréten több mint 160 millióból a Koszorú utcánál lévő játszóteret és a buszfordulót fejlesztik. Az utóbbi egy kör alakú járdán lesz körbejárható, megújulnak a zöld területek, a tér közepére pedig visszateszik a haranglábat, amely belülről kivilágítást is kap – vagyis ismét a régi helyén áll majd. Ez viszont csak akkor történik majd meg, ha a Koszorú utca és az Előd utca találkozásánál lévő névtelen téren elkészül a munka. Itt a tervek szerint biztonságosabb játékokat kapnak a gyerekek, illetve az útburkolat és a kültéri bútorok mellett itt is megújul a zöldfelület – derült ki a városüzemeltetési bizottság előterjesztéséből. Hogy pontosan milyen változás, fejlesztés várható még a tereken, és mikor indul a munka, nem tudni, az önkormányzattól ugyanis nem kaptunk választ kérdéseinkre.Mint korábban megírtuk, előreláthatólag még idén öt teret renovál a városvezetés Szegeden: a Szent György teret, a Glattfelder teret, Szőregen a Hősök terét, és a két gyálarétit. Ezek 385 milliónál is többe kerülnek Szegednek.