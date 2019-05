Ifjúsági regény született a pikkelysömörről

Balázsy Panna (jobbról) ifjúsági könyve egy kellemetlen betegséget, a pikkelysömört állítja a fókuszba. A könyvbemutatón Kemény Lajos (balról), az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető professzora is részt vett. Fotó: Frank Yvette

A pikkelysömör Magyarországon nagyjából 200 ezer embert érint. Nevét a pikkelyszerűen lehámló bőrről kapta. Mivel sokan fertőző betegségnek gondolják, az érintett betegek gyakran részesülnek hátrányos megkülönböztetésben – kinézik őket a strandokról, de még a közösségekből is. Éppen ezért a többség titkolja problémáját: takargatja beteg bőrét, és inkább nem teszi ki magát olyan helyzeteknek, amikor ez látszana.A témát egy ifjúsági regény is feldolgozta: Balázsy Panna Csini?! című regényének egyik szereplője is ezzel a betegséggel küzd. A főhős, Szandra nagymamája saját családja előtt is titkolja problémáját, a hatodikos kislány azonban rájön, miért visel az idős hölgy melegben is hosszú ujjú kardigánt.A könyvbemutatón több pikkelysömörös beteg is részt vett, akik elmesélték, valóban ilyen az életük. Volt, aki felidézte, házassága is tönkrement, mert férje családjából senki még csak meg sem látogatta a bőrklinikán, meg voltak ugyanis győződve arról, hogy nemi betegséget kapott el. Egy fiatal lány pedig arról beszélt, hogy róla senki nem tudja, hogy beteg, úgy intézi ugyanis az életét, hogy ez ne derülhessen ki. Hozzátette: mivel pikkelysömöre kezelés alatt áll, már nem is látszik rajta semmi, így gyógyszerekkel ugyan, de egészségesnek tűnő életet élhet.Kemény Lajos, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető professzora elmondta, a kellemetlen és látványos betegségre ma már valóban jó terápia áll rendelkezésre. Nem is érdemes elhanyagolni, hiszen akár ízületi gyulladás is társulhat hozzá, amely tartós károsodással járhat. A betegséget előidézheti lelki megrázkódtatás, de akár fokozatosan is kialakulhat.A betegeknek egyébként léteznek csoportok is – Szegeden is működik olyan egyesület, ami összefogja őket. A tagok egymást biztatják, együtt kirándulgatnak és szerveznek közös programokat, úgy tapasztalják ugyanis, hogy sorstársakkal összefogva sokkal bátrabban vállalják, hogy ők is teljes értékű tagjai a társadalomnak.