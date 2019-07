Jelentős lemaradást pótol az egyetem az újonnan készülő atlétikai centrummal

Március végén jelentette be sajtótájékoztatón Bartók Csaba, a szegedi Fidesz elnöke, hogy a Modern Városok programban 2,1 milliárdos kormányzati támogatás érkezik atlétikai fejlesztésre, így az ifjúsági centrum és a fedett uszoda építése mellett újabb sportfejlesztésekkel gazdagodik a város. Ebből a forrásból épül meg a Szegedi Tudományegyetem Hattyas sor 6–8. szám alatti sportközpontja helyén egy atlétikai centrum 1,6 milliárd forintból. A nemzetközi szabványoknak megfelelő centrum előnyeit az SZTE hallgatói mellett az egyetemi sport­egyesületek, a város polgárai, amatőr és versenysportolói, valamint a szegedi közoktatásban tanulók is élvezhetik. A 21. századi sportlétesítmény a rangos hazai megmérettetések mellett nemzetközi versenyeknek is helyet ad majd.– Az egyetem sportlétesítményeinek európai szintre emelése égetően szükséges, hiszen az egyetem nemzetközi megítélése, hallgatóinak elégedettsége, vonzereje nagyban függ ettől is. Az intézmény felelősségérzete saját munkavállalói, hallgatói, a város és a régió lakossága iránt abban fejeződik ki, hogy az intézményfejlesztési tervben megfogalmaztuk: egészségfejlesztő egyetem kívánunk lenni. Az ország egyik legjobb egyeteme méltatlan helyzetben van a sport tekintetében, hiszen ha megnézzük, hogy Pesten milyen infrastruktúra van, Debrecennek milyen stadionja van, Pécsen milyen fejlesztések valósultak meg, akkor jól látszik, hogy itt az idő a megújulásra. A centrum az első lépcsője a korszerűsítésnek. A sportközpont sok célt szolgál, nemcsak a diákok vagy épp a dolgozók sportolását, hanem a sport­egészségügyi felméréseknek, kutatásoknak is otthont ad, de a testnevelők, edzők képzésében is fontos szerepe van, ezért is lényeges, hogy a legmodernebb technikák álljanak rendelkezésünkre – hangsúlyozta Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja. Hozzátette, jelenleg a tervek kidolgozása zajlik, a kivitelezési munkálatokat várhatóan jövő év elején kezdik el. Rámutatott, nem párhuzamos funkciót szeretnének betölteni az ifjúsági centrummal vagy az uszodával, hanem összehangoltan dolgoznak a város azon vezető személyeivel, akik partnerek ebben.Az atlétikai centrum kialakítása mellett az egyetem tervei között szerepel a Topolya sori csarnok fejlesztése és egy korszerű multifunkciós sportcsarnok építése is. A kancellár szerint a sport, a kollégiumok, a közösségi terek a legjobbak a külföldiek idevonzásában, ezért fontosak a fejlesztések. Ha jó a campus, a lakhatási lehetőség, a sport, akkor még szívesebben tanulnak itt a külföldi hallgatók mindamellett, hogy nemzetközi szinten is a legjobbak közt van az SZTE – tette hozzá.