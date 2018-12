Jobbá kell tenni a világot

Több mint 50 ezer embert foglalkoztatott a Google három éve, de még kecskék is dolgoztak nekik a 20 év alatt. Ők legelték le a füvet a székházuk előtt. Elvégre sokkal halkabbak és aranyosabbak is, mint egy fűnyíró. Nekik ugyan saját elnevezésük nem volt, de az emberi dolgozóknak igen.Ők a „Googlerek". Számtalan érdekes szegmense akad a vállalatnak, amiken az ember jót derül, de mint oly sok vállalkozás, ez is egy egyetemi koliszobából indult. Kezdetben csak napi 500 ezer keresésük volt, ma másodpercenként kétmillió, és a szótárakba is beverekedték magukat mint fogalom.– Már volt négy keresőmotor, amikor két egyetemista kitalálta, hogy létrehozzák a sajátjukat – kezdett bele a történetbe Kiss T. Anna. – Larry Page remek dolgot hozott létre, de később Eric Schmidttel új időszámítás kezdődött.Hivatalosan 1998 óta létezik a gugli mint vállalat. Egy kaliforniai garázsba jegyeztették be. Szép számmal akadtak befektetőik, de azok nem igazán láttak profitot két évig, így került Eric Schmidttel a képbe. Ő addig egy másik informatikai cég, a Novell vezérigazgatója volt.– Van egy határ, hogy meddig a tiéd az, amit kitaláltál. Idővel azon át kell lépni, és átadni a stafétát azoknak, akik tudják majd működtetni.Így került a képbe Schmidt, akinek sajátos beavatási ceremóniát talált ki a csapat. Az alapítók nagy rajongói a Burning Man fesztiválnak. Ezt mindig augusztus végén tartják egy kiszáradt tómederben Nevada államban. Lényege, hogy a részvevők különös, de impozáns installációk között buliznak, s a végén egy hatalmas több méter magas figurát felgyújtanak. Emiatt annak idején egy hétvégére nem is volt elérhető a honlap, de cserébe a logójukba beleszerkesztették a fesztivál jelképét arra a pár napra. Így mindenki tudhatta, hol buliznak épp az alapítók.– Schmidtnek csak akkor adták oda a vezérigazgatói posztot, ha részt vesz ezen a fesztiválon. Nagyon akarta a munkát. Végigtűrte, fapofával. Azóta is vannak ilyen kis „firkák" a logó mögött, ezeket „doodlesnek" nevezik. Volt már újévi, Szent Patrik-napos, de híres emberek születésnapjáról is megemlékeznek néha ezen funkció segítségével, vagy épp az olimpiáról.– Jobbá kell tenni a világot, így indult a Google. Mindezt persze ingyenes szolgáltatásokkal. 20 éve ingyen adják a keresőt, mégis rengeteg bevételük van. Térítés nélkül adnak tudásanyagot, ötleteket. Nem kell megvenni egy vaskos enciklopédiát, minden ott van a tenyerünkben, a telefonon.És nekik ez megéri – állítja a szerző, aki közgazdász. Úgy véli, a vállalat története inspiráló lehet kezdő start-up vállalkozások számára. Tanulhatnak ebből a kezdő cégek, bár a két alapító mindent felrúgott, amit addig tudtak a menedzsmentről.A 10 a századikon A Google című könyvében részletesen mesél a vállalatról, azt is elárulta, valóban levelezgetett-e az egyik alapítóval.– Felfigyeltek Kaliforniában rám, hogy foglalkozok a vállalattal. Ekkor kaptam egy e-mailt Larry Page-től címezve. Lehet, ő volt, lehet, a csapata, ki tudja.