Június végén újra regisztráltathatjuk a kerékpárunkat a rendőrségen és érdemes is megtenni

„Ellopták a kerékpárom a Sze­­ged Plaza kerékpártároló­jából." „A Lomnici utca 45. szám alól mára virradóra el­lopták a fekete Schwinn Csepel Budapest, limitált kiadású női kerékpárom. Zárt tárolóból, kulccsal vitték ki." „Ezt a kerékpárt ma tulajdonították el a házunk elől, amíg segítettünk a pakolásban."Naponta olvasni ilyen és eh­­hez hasonló bejegyzéseket a közösségi oldalon. A kétkerekűek tulajdonosai a legtöbb esetben fotót is mellékelnek írá­­sukhoz, bízva abban, hátha látta valaki az eltulajdonított biciklijüket, így az hamarabb visszakerül hozzájuk.A leggyakrabban a tárolókból viszik el a kerékpárokat, de találni olyan bejegyzést is, amelyben arról számolt be egy szegedi lakó, hogy a járgányuk annyi idő alatt tűnt el, amíg beültek kávézni egy helyre.Az elmúlt években csökken­­ni látszott a biciklilopások trendje. Viszont úgy tűnik, most újra „hódít" a kétkere­kű­ek meglovasítása. A Csong­­­rád Megyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­­ság közleménye szerint ugyanakkor még így is jelentősen kevesebb kerékpárlopás történt Szegeden, mint a korábbi években.Idén alig háromtucatszor ér­­­tesítették ilyen esetről a rend­őrséget – a szegedi rendőröknek pedig több alkalommal is sikerült az elkövetőt beazonosítaniuk és elfogniuk. Legutóbb május végén került rendőrkéz­­re egy biciklitolvaj: akkor egy napon belül elfogták azt a bak­­si férfit, aki tíz kerékpárt tu­­lajdonított el.Egy májusi felmérés szerint Szeged lett a legbringásabb vi­déki város: a Bringázz a munkába! tavaszi kampány során 2505 napot tekertek munkába menet a szegediek. Tehát kerékpárból nincs hiány, bőven akad kínálat a tolvajoknak.Hogy miként óvhatjuk meg tő­­lük kerékpárunkat, arról a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük. Mint írták, a bringázások, túrázások időszaka van, így sokan nye­­regbe pattannak, kirándul­ni, strandolni, vagy csak a boltba elugrani üdítőért. „Lezáratlanul támasztják le a kerékpárt a bolt előtt, vagy hagyják magára a kirándulóhelyeken, majd csodálkoznak, hogy egy pillanat alatt eltulaj­donítják. Egy jó minőségű bi­­cik­li ma már több százezer fo­­rintba is kerülhet, és mélyen zsebbe kell nyúlni egy új vá­sárlásánál, nem beszélve a bosszúságról, ha gyalog kell ha­­zaballagni.A megfelelő védelmet egy jó kerékpárzár biztosíthatja, ehhez viszont a kerékpár értékének legalább 10 százalékát elérő árú és minőségű zárra van szükség. Ne sajnáljuk a pénzt már­kásabb, és nem egy olcsó, vásári termékre kiadni!" – hívják fel a figyelmet lapunkhoz eljuttatott közleményükben.A rendőrség válaszából az is kiderült, hogy egy internetes program segítségével akár könnyebben előkerülhet az ellopott kétkerekű.A BikeSafe nevű programot ( www.bikesafe.hu ) a rendőrség ingyenesen működteti, szervezett regisztrációs időpontokat hirdet. A kerékpár irataival fel kell keresni a pontokat, ott nyil­­vántartásba veszik, és a bringa fényképével, leírásával együtt egy adatbázisban rögzítik az adatait.Amennyiben eltulajdonítják, ennek segítségével beazonosítása egyszerűbb, ráadásul megtalálása esetén azonnal ér­tesítik a kerékpár tulajdonosát. Szegeden legközelebb június 27-én, 14 és 18 óra között lesz regisztráció a Szegedi Rendőrkapitányságon.