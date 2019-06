Katonák Röszkénél: ismét ezer honvéd vesz részt a déli határ védelmében - fotók

; ezt a Balkánon jelentősen megnövekedett migrációs nyomás és a rendőrség nyári feladatai teszik szükségessé - mondta a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón. Németh Szilárd közölte: a hazai titkosszolgálatok és külföldi társszolgálataik jelentése szerint "iszonyatosan" megnőtt az illegális migrációs nyomás a Balkánon, a rendőrségnek pedig komoly erőket kell vezényelnie nyári feladatainak ellátására.A kormány ezért úgy döntött, hogy a honvédség ismét nagyobb létszámmal, teljes képességével vesz részt a határőrizeti feladatokban - hangsúlyozta a Németh Szilárd. Ismertetése szerint a manőverező katonák száma - három váltásban - 650, logisztikai feladatokat mintegy 200 honvéd lát el, a támogató erők 150 fővel vannak jelen, ami összesen ezer honvédet jelent.A honvédség továbbra is ellátja a felderítő, illetve helikopteres felderítő és demonstrációs feladatokat, a rohamcsónakos járőrszolgálatot és a kutyás katonai rendész szolgálatot - sorolta Németh Szilárd azt is hozzátéve, hogy a tartalékállomány újabb ezer főt tesz ki, akiknek szolgálatba vonása 24 órán belül lehetséges.Emlékeztetett rá: 2015-ben 400 ezer illegális bevándorló "zakatolt át" az országon. A helyzet kezeléséhez a kormány akkor hiába várta Brüsszel segítségét, ezért a magyar emberek megkérdezésével műszaki és jogi határzárat vontak a déli határszakaszra - idézte fel.Megjegyezte azt is, hogy jogi határzár szabályainak megszavazásában a kormány nem számíthatott az ellenzékre, "hiszen ők akkor is nyíltan bevándorláspárti politikát folytattak".A 2018-as országgyűlési választásokon és a májusi európai parlamenti (EP-) voksoláson is világossá tették az emberek, hogy meg kell őrizni a nemzetek Európáját és meg kell védeni keresztény kultúránkat - mutatott rá a politikus, aki hangsúlyozta, hogy ehhez meg kell állítani az Európába áramló bevándorlást.Németh Szilárd a közmédia (M1) kérdésére elmondta, hogy a nyári időszakban megnő a migrációs nyomás a határon, az illegális bevándorlók ekkor indulnak el a táborokból. Erősen működnek Soros György bevándorlás-szervező álciviljei, az embercsempészek és Brüsszelben még mindig ott vannak a migránsokat tárt karokkal váró a politikusok - indokolta az intézkedéseket az államtitkár.