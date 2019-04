Kerékpárokat regisztráltak

A helyszínre kitelepült a Mobil Bűnmegelőzési Centrum elnevezésű mikrobusz is. Széll István nagy értékű kerékpárját regisztráltatta. Az akcióról, mint mondta, lapunkból értesült. – Remélem, lopás ellen is véd – mondta. Ha lopás ellen nem is véd az online regisztráció, ha mégis eltűnik a kerékpár, így könnyen azonosítható. Pőcze Tünde rendőr őrnagy elmondta, lefényképezik a bicikli vázszámát, és a tulajdonos adataival együtt rögzítik a rendszerben. A Szegedi Rendőrkapitányság tavaly 407 kerékpárt regisztrált, idén ez a szám már közel van az ezerhez. Az akció pénteken 14.30 és 18 óra között a Szeged Plaza előtt folytatódik.