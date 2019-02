Késésre és zsúfoltságra panaszkodik Csilla: a DAKK megtette a szükséges lépéseket

Folyamatos késésekre panaszkodott domaszéki olvasónk, a DAKK Zrt. illetékese azt írta, a késéseket a társaságtól függetlenül kialakuló forgalmi torlódások okozták. Fotó: Karnok Csaba

Egy Domaszéken élő és Szegeden dolgozó olvasónk, Szabó Csilla levélben kereste meg szerkesztőségünket, hogy megossza velünk az ingázással kapcsolatos kellemetlen tapasztalatait. Mint levelében írta, a tömegközlekedés ebben az esetben valóban tömeget jelent, mert a zsúfolt buszon a félórás menetidőt végig kell állni, esély sincs a leülésre, pedig a dolgozó-havibérlet ára 11 ezer 900 forint.„És ez még nem minden: ezért egy olyan pluszszolgáltatást kapunk, hogy állandóan késnek a járatok, mert a buszvezetők akkor indulnak, amikor úri kedvük tartja, a menetrend csak dísznek van." Szabó Csilla részletesen leírta, hogy a Szegedről 15.15-kor Domaszékre induló busz mindennap 5-8 perc késéssel indult a Mars térről. Egyik alkalommal viszont, amikor olvasónk szerint sikerült időben elindulni, akkor meg az volt a gond, hogy bár elöl is van leszállásjelző, de a buszvezető mégsem engedi elöl leszállni az utasokat.„Ez a busz körjáratban közlekedik, azaz jön vissza Szegedre, így fel is szállnak emberek. De van, hogy nincs felszálló, tehát nem akadályozná a leszálló ember őket, leszálló viszont több megállóban is sok van" – írta a panaszos, aki a nyilvánosság erejében bízik. Azért írt levelet lapunknak, mert úgy véli, a menetrend azért van, hogy betartsák.A DAKK Zrt. érdeklődésünkre a Szeged–Domaszék–Szeged járatai késésével kapcsolatban vizsgálatot indított, megállapították, hogy a késéseket a társaságtól függetlenül kialakuló forgalmi torlódások okozták. A szolgáltató a válaszlevélben ígéretet tett arra, hogy a késések megszüntetése érdekében megteszik a szükséges forgalomszervezési intézkedéseket. „A fel- és leszállással kapcsolatos szabályokat társaságunk üzletszabályzata tartalmazza, tehát nem az autóbusz-vezetők döntési hatáskörébe tartozik. A fel- és leszállási rend kialakításának legfontosabb célja a gyors utascsere és a jegyvásárlás lehetőségének gördülékeny biztosítása a meghirdetett menetrend betartásának érdekében. A kérdéses ügyben társaságunkhoz nem érkezett panasz. Kérjük tisztelt utasainkat, hogy minden kifogásolható esetben forduljanak hozzánk bizalommal! Társaságunk minden beérkezett panaszt részletesen kivizsgál annak érdekében, hogy a tények alapos feltárásával az adott ügyet mindenki számára igazságosan és megnyugtatóan zárhassuk le" – írta válaszában a DAKK Zrt. illetékese.