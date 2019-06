Két hetet késik az aratás

A gazdák jellemzően egy-két héttel a tervezett betakarítás előtt kezdenek el szerződni a raktárakkal és a kereskedőkkel, de ennek idén a héten még kevés jele volt. Bizonytalan a termés minősége is, ha a következő 1-2 hétben meleg és száraz idő lesz, akkor esély van a jó búzára. Az esős idő tovább halaszthatja a betakarítást, mert a sáros földeken nem lehet kombájnokkal dolgozni. Magyarországon valamivel kevesebb termésre lehet számítani az elmúlt évek átlagánál, így a kereskedők egyelőre nem közöltek árakat.



Tavaly a rendkívül meleg időjárás miatt több mint egy héttel korábban kezdődött az aratás Csongrád megyében, idén ez csúszik, de kevesebbet, mint országosan. – Fábiánsebestyén határában csütörtökön már aratták az árpát és a búzát is, Hódmezővásárhely környékén a gazdák már szerdán elkezdték a munkát, igaz, csak árpa próbaaratásával – tudtuk meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetétől. A héten Mórahalom járásban is elindult az árpa betakarítása, ami érthető, hiszen a homokon hamarabb felszáradt a talaj.



Tiszaszigeten és Kübekházán is vágják már az árpát, Makó környékén még nem, itt a kalászosok nedvességtartalma még magas – Magyarcsanád határában a leghamarabb a hétvégén kezdődhet a betakarítás. Amennyiben jövő héten is kitart a jelenlegi száraz, napos idő, várhatóan a következő hét végén megyeszerte elkezdődhet a búza aratása is.