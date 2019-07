Kevés autóst lepett meg a sándorfalvi vasúti átjáró lezárása

A terveknek megfelelően hétfő reggel 7 órakor lezárták a sándorfalvi vasúti átjárót. Egy hónapig nem közlekedhetnek ott az autósok, ez idő alatt teljesen átépítik. Az autósoknak az M43-as autópályán kell kerülniük, amelyet már múlt hét óta sárga táblák jeleztek az érintett szakaszokon.Úgy tűnik, megfelelő volt a tájékoztatás, a lezárt szakaszon ugyanis már tegnap reggel is alig tűnt fel egy-két autó. Reggel 7 és 8 óra között Sándorfalva felől csupán néhány tucat jármű érkezett, Szeged felől pedig még ennyien sem. Érezhetően többen csak azért jöttek, mert bíztak benne, hogy a munkálatokat nem kezdik el pontosan és még sikerül átslisszanniuk a lezárás előtt. Kár volt erre apellálni, ugyanis pontban 7 órakor mindkét irányból egy-egy autó keresztbe állva jelezte, hogy már nincs lehetőség az átjáró használatára, és amíg a kordonokat kihúzták, a nagy munkagépek már el is kezdték bontani a területet. Sokan így már tisztes távolságban visszafordultak, amint meglátták az útzárat.Bár Szeged felől a Csongrádi sugárút végén lévő körforgalom közepén, Sándorfalva felől pedig az autópálya felhajtók felől helyezték el a rikító tájékoztató táblákat, voltak, akik még így is megdöbbenve vették tudomásul a lezárást. Ők elhajtottak a kordonig, nézegették pár pillanatig, majd megfordultak és tovább mentek. Összesen egy sofőr volt, aki megjegyzést tett, ő is csak annyit: minden nap erre szokott járni. Ettől viszont ő sem mehetett át. Egy másik férfi pedig azon aggódott, hogy nincs pályamatricája, de amikor megtudta, hogy a terelés idején az érintett szakaszon ingyenesen lehet használni az M43-ast, ő is megkönnyebbülve fordult meg.A vasúti átjáróban tehát már az első reggel szinte teljesen megszűnt a forgalom, augusztus 13-ig egyedül a gyalogosok és a kerékpárosok haladhatnak át a munkaterületen. A vásárhelyi úton azonban, mely a két lehetőség közül a rövidebb kerülőt jelenti, érződött, hogy ide tevődött át a forgalom nagy része: reggel 8 órakor az autópályánál lévő körforgalomig ért a sor. Igaz, lehetett így is haladni, jelentős dugó nem alakult ki.