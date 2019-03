Kiégett Galyatető, szemét, bezárt váróterem - nem a MÁV kezeli az egykori resti területét

Most még annál is sokkal kiábrándítóbb kép fogadott minket, amikor felsétáltunk a töltésen: az épület ugyanis valamikor kiégett. A farészek eltűntek, csak a tégla maradt az egykori bódé mögött. Elszenesedett deszkákat véltünk látni a félhomályban, a megfeketedett falak előtt szemét, törmelék hever, a a koromsötét falfelület egyhangúságát fafirkák törik meg. A vasútállomás várótermének ajtaja-ablaka bedeszkázva, mint már oly sok éve, de legalább nem a betört üvegeket nézik az erre járók - vannak dolgok, amik nem változnak.

Amikor még megállt itt az Orient Expressz: így nézett ki az újszegedi állomás az 1900-as évek elején, még három vágánnyal. Ma már csak kettő van. Kép forrása: vasutallomasok.hu

Feltettük kérdéseinket a Magyar Államvasutak kommunikációs osztályának. Válaszukból kiderült, hogy az egykori Galyatető területe nem a MÁV vagyonkezelésében áll, hanem magántulajdonosé. Annak rendben tartásáért nem a MÁV felel, hanem a terület tulajdonosa -A területükre lerakott szemetet pedig bejelentés után mindig elszállítják, ez megtörténik hamarosan az újszegedi vasútállomásnál is. A vasúttársaság küzd az illegális hulladéklerakás ellen,"A Galyatetőt, az újszegedi restit a nép nevezte el így. Arról volt híres a 30-40 méteres kaptató tetején lévő hely, hogy amikor hajnalban minden kocsma kivetette magából az éjszaka császárait, itt találtak menedéket. Ma már csak szomorú emléke egykori önmagának a hely" -, amikor még viszonylag épségben találtuk az újszegedi vasútállomás egykori restijét. Szemét nyilván volt akkor is, és az üvegek is kitörtek.: bezárt a hely, mert volt, aki egész éjjel egy fröccs mellett melegedett, és a tulajdonos feladta. Jegyet váltani 2012 áprilisa óta nem lehet az állomáson - tudtuk meg a vasutallomasok.hu-ró l.Ha nem kerüljük meg az épületet, azt hinnénk, már nem járnak innen vonatok, pedig. Mi dél után jártunk ott, egy lélek sem volt az állomás környékén. Sem várakozó utas, sem hajléktalan, csak messzebb, a garázssoron pakolnak tulajdonosok. A peron közvetlen területét látszik, hogy rendben tartják, a fel- és leszállást nem akadályozzák szemétkupacok - de ott vannak mindenhol máshol. Például a vasútállomás épületének tövében, ha nem is közvetlenül a bejárat előtt. A közeli fás területre is jutnak a töltés aljába, ahol egykor talán park lehetett - legalábbis vezet oda lefelé egy romos betonlépcső.Az újszegedi vasútvonal a trianoni döntés után ha ki is tartott volna, a vasúti híd lebombázásával elvesztette a kapcsolatot az Indóház téri nagyállomással. A szegedi vasúti Tisza-híd, amelyről a wikipédián képeket is találnak, 1944-ig bonyolította a Szegedet Temesvárral és a szomszédos Bánáttal összekötő vasútvonalak forgalmát. A trianoni döntéssel jelentőségét veszítette, ezért sem állították helyre a második világháborús pusztítások után. Az átkelőhely újbóli felépítése Magyarország és Románia uniós csatlakozása után vetődött fel. A déli híd megépítésével -- visszakaphatná régi fényét a vonal mellett az állomás is, ahol egykor az Orient Expressz is megállt. A nevezetes vonat tavaly újra keresztülhaladt Békéscsabán , több százan voltak rá kíváncsiak.Ám a tervek szerint, hanem másutt építenek korszerűbbet, így marad az enyészet.a "Makó-Szeged elővárosi közlekedés, a déli Tisza-híddal" elnevezésű beruházás megvalósítására 2022. március 31. Addig valószínűleg üzemel még ez a sínpár.Kétszer egysávos közút, egyvágányos vasút, járda és kerékpárút lesz rajta. A komplex beruházást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. vezényli. A fejlesztés a tanulmányterveknél tartott 2017-ben, ami azt jelenti, írtuk akkor, hogy két év kell még a tervezésre és további két-három év a megvalósításra.