Kifejlesztették a szabadtéri látogatóinak a Kultúrhétvége elnevezésű aloldalt

– Az idegenforgalmi piacon is kiemelt szerepük van az előadásoknak. A kor kihívásainak eleget téve egy turisztikai gyűjtőportált hoztunk létre. Hiszen akik egy előadásunkra érkeznek, azok egy élményt kapnak. Most összefésültük, megmutatjuk a város kínálatát – mondta el Herczeg Tamás a kulturális missziójukról. A fesztiváligazgató hangsúlyozta, hogy új aloldaluk nemcsak a nyári időszakban segít a látogatóknak, hanem az év minden hónapjában. Így bármikor megtervezhetik a turisták utazásukat a városba.



Arany Gábor, az Armadillo Kreatív Ügynökség operatív igazgatója személyes élményeiből is táplálkozott, hiszen benne is felmerült, mikor Szegedre érkezett, hogy mivel töltse a napot az esti előadás kezdetéig. Hatalmas a lehetőségek tárháza, ezért jobb, ha azt az ember egy helyen kapja meg.



– A szabadtéri nem csak a Dóm térből és a színpadból áll. Ez egy élmény. Felhasználóbarát oldalt hoztunk most létre, ami a honlapunkról elérhető – magyarázta Szili Eszter vezető projektmenedzser. – Gasztronómia, szállás, látnivalók és fürdők. Mind egy helyen megtalálható.



Az Egy hétvége Szegeden fül alatt már meg is tekinthető a kínálat a szabadtéri honlapján 140 szállásajánlattal és megannyi kulturális programmal. Galérián keresztül is végigkövethetik a turisták, mi vár rájuk, ha Szegedre látogatnak. Aki Szegedre érkezik nyáron egy-egy előadásra, az természetesen a Reök-palotában megtekintheti a XL. Nyári Tárlatot és Bob Dylan kiállítását is.