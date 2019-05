Kiss Gabriella a bírák felé nyit új fórumokat - Szorosabb kapcsolatot szeretne kollégáival az ítélőtábla új elnöke

Egy évre kapott megbízást Kiss Gabriella. Fotó: Karnok Csaba

– Az egyetem elvégzése után Gyulán kezdtem fogalmazóként a bírósági pályafutásomat. Gyuláról Szegedre kerültem, bíróvá már itt neveztek ki 1992-ben, és azóta is bíráskodom. 2008-tól dolgozom az ítélőtáblán, így jól ismerem az intézmény működését, és persze a kollégákat is – mondta a Délmagyarországnak a Szegedi Ítélőtábla áprilisban megbízott elnöke.Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke határozott időre, egy évre bízta meg Kiss Gabriellát, aki lapunknak azt is elmondta, hogy sokra értékeli elődje, Harangozó Attila munkáját. – Néhány dologban persze lesz változás, közülük a legfontosabb, hogy szeretnék új fórumokat nyitni, főként az illetékességi területünkhöz tartozó törvényszékek és járásbíróságok bíráival való kapcsolattartásban. Így a kollégiumi és tanácselnöki értekezletek témáinak kiválasztásánál kiemelten figyelemmel lennénk az alsóbb bíróságok bíráinak jelzéseire, és a megbeszélések eredményeiről emlékeztetőt tennénk közzé az ítélőtábla honlapján, de workshop jellegű szakmai konferenciákat, személyes konzultációkat is tartanánk, melyeken igyekeznénk az ítélkezési gyakorlatot egységesíteni. Szintén aktívan részt kívánunk venni a törvényszékek szakmai rendezvényein. Fontos, hogy legyenek olyan fórumok, amelyeken a kollégák feltehetik akár az azonnali megoldást igénylő kérdéseiket is az esetlegesen felmerülő joggyakorlati problémákkal kapcsolatban – tette hozzá.Az ítélőtábla új elnöke az eljárási jogszabályok tavalyi változásának hatásaként tudja be, hogy a bíróságra kevesebb ügy érkezik. – Eddig jó volt, és bízom benne, hogy ezután is jó lesz a kapcsolatom a kollégákkal, nem szeretném, ha megváltozna az egyéniségem attól, hogy most egy évig én vagyok a megbízott elnök. Egyébként váratlanul ért a megbízás, mert igazgatási tevékenységet korábban nem végeztem, Handó Tünde elnök asszony is csupán a szakmai munkámat ismerhette – mondta az új elnök, aki a kinevezése ellenére nem hagyja abba a bíráskodást sem. Az új feladatok miatt ugyan kevesebb időt tölt majd a tárgyalóteremben, de júniustól havonta legalább egy napot szeretne tárgyalni.– Egyrészt nagyon szeretem a szakmámat, nagyon szeretek tárgyalni, másrészt nem tudhatom, mit hoz a jövő. Semmiképpen sem akarok kiesni a gyakorlatból – mondta Kiss Gabriella.