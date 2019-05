Kiváló sört ittak ötezer éve

Mindeddig azonban senki sem tudta, hogy milyen íze is volt az ókori sörnek, mennyiben tért el a manapság ismert nedűtől.



Az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) és négy egyetem tudósai közös kutatást indítottak. Először a Jeruzsálemi Héber Egyetem fogorvosi klinikájának mikrobiológusai az ókori sör előállításához használt kerámiamaradványokat vizsgálták meg, és a cserepek nanopórusaiban élesztőtelepeket találtak. Ezekből sikerült életre kelteniük a nagyjából ötezer évvel ezelőttihez hasonlatos sört egy olyan izraeli pincészet segítségével, amely manapság is kerámiaedényeket használ a bor előállításához.



Egy kézműves sört gyártó helyi szakember segítette a kutatókat a sör elkészítésében. A kóstoló szakemberek egyetértettek abban, hogy kiváló minőségű főzethez jutottak, amely finom és biztonságosan fogyasztható. A sör elkészítője szerint fűszeres, kissé gyümölcsös és nagyon összetett ízvilágú nedű született.



A tudósok úgy vélik, munkájuk jelentős áttörést jelent, mert először sikerült ősi élesztőből friss sört teremteni. Ráadásul Aren M. Maeir, a Bar-Ilan Egyetem régészeti tanszékének professzora szerint a kutatás eredményei alátámasztják a részeges filiszteusok bibliai képét is.