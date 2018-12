Könyv és plüssállat ajándékokkal teszik szebbé a beteg gyerekek életét - segítsen ön is!

A Mindset szegedi képviseletének szervezésében második alkalommal nyílik lehetőség segíteni a Szegedi Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály kis lakóinak életén. Az adományozás ezúttal tárgyi alapú gyűjtést foglal magába, így ha akad otthon egy-két használt, de jó állapotú mesekönyv vagy plüssállat, csatlakozzon ön is a kezdeményezéshez.Köztudott, hogy a fontos ügyek hamar rátalálnak mecénásukra. Ez a gyűjtéssel kapcsolatban sem volt másképp, így társult a Mindset Szeged mellé a Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesülete, a BTK HÖK, valamint a Kreatív Könyvtárosok Társasága. A cél jelentőségét tovább hangsúlyozza, hogy a Bookline webáruház egy általuk választott mesekönyv 100 példányának felajánlásával hivatott megalapozni az adakozási hangulatot, valamint tovább bővíteni az osztály könyvállományát.Ha szívesen segítene Ön is, a felajánlásokat a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának HÖK irodájába, valamint a Pszichológiai Intézet folyosójára kihelyezett adománygyűjtő pontokra várják a szervezők december 3-ig, de a Szeged Midset december 4.-ei eseményére is vihetik az ajándékokat a segíteni vágyók. Bővebb leírást a gyűjtés , illetve a 4-ei esemény Facebook oldalán talál.A karácsonyi hangulat már elérte a várost. A fényárban úszó villamosok, és a Szeged Eye is mind-mind arra szolgálnak, hogy a közelgő ünnep melegét lopják az ember szívébe. Tegyünk mi is azért, hogy ne álljon meg a dolog ennyinél, és ha csak egy könyvvel, vagy egy plüssel is, de csaljunk örömet a gyerekek arcára.