Kosz, sár az óvoda előtt: lehetetlen állapot a Baross László utcában - panaszkodnak a szülők

Egy apuka még tavaly novemberben készített fotókat az óvoda előtt. Az autóval érkező szülők és gyerekek csak nyakig sárosan tudnak bejutni az intézménybe. Fotó: Kuklis István

Egy anyuka kérte lapunk segítségét abban, hogy felszámolásra kerüljön véglegesen az a szerinte lehetetlen állapot, amely Újszegeden, a Baross László utcai óvoda előtt van. Mónika kiemelte, a probléma nem időszakos, már régóta küzdenek vele. Úgy fogalmazott: amint van egy kis eső, olyan sár lesz, hogy képtelenség bejutni az óvodához. Leveléhez több fotót is csatolt, amelyeken jól látszott: az óvoda előtti kanyarban áll a víz, azon nem lehet átkelni, áthajtani is nagyon lassan érdemes, különben mindenkit beborít a víz.Csütörtök reggel az óvodánál jártunk, egy apuka elmesélte, ő már tavaly novemberben megkereste az óvoda- igazgatóságot, a környezetgazdálkodást és Kormos Tibor (MSZP) önkormányzati képviselőt. – Évek óta nagyon elhanyagolt ez a terület ősztől tavaszig. A faleveleket senki nem szedi össze, az őszi esőkben ott rohad el a közterületen. Idén még rosszabb a helyzet, mert az útbontással járó munkálatok miatt áll a kosz, a sár mindenhol. Az óvodába érkező gyerekek, szülők és dolgozók ebben a sáros, leveles koszban kénytelenek közlekedni – magyarázta Márk, akinek két gyermeke is idejár. Azt válaszolták neki, ameddig tart Odessza városrész fejlesztése, addig ezzel számolniuk kell. Az apuka ezt akkor tudomásul vette, ám nem érti, hogy a felújítás miért jár ekkora kosszal, mutatott az óvoda előtt otthagyott raklapra, és egy nagy földkupacra. Szerinte ezeket már el lehetett volna takarítani.Megkerestük Kormos Tibort, ő azt válaszolta, tud a problémáról, amelyet csak a projekt befejezése után tudnak megoldani. A fejlesztésekért felelős városi cégtől, a Szegedi Pólus Kft.-től megkérdeztük, mi az oka, hogy a szülők többszöri kérése ellenére sem történt változás. Válaszukból megtudtuk: a nemrégiben kihelyezett korlát környékén a kanyarban zöld terület lesz, melynek füvesítését hamarosan elvégzik. Azt remélik, a fű megerősödését követően a sár már nem fog az útra folyni. Amennyiben a probléma az átadást követően is fennáll, az adott helyzetnek megfelelő megoldást alkalmazzák majd. A június közepi átadásig a lakosság türelmét kérik.