Középiskolások képeiből nyílt kiállítás a Vedresben

A Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozatának 19. fotó- és képzőművészeti kiállítása nyílt meg a Vedres Galériában. Kilenc iskola diákjainak munkája sorakozik most az iskola felső szintjén. A Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium tanulója, Turuczki Szabolcs például az év legjobb diákfotósa lett. Fotografálta az épp ugrani készülő békát, a harmatos pitypangot, de a Móra Ferenc Múzeumot is, esti fényekben.Az év legjobb szegedi diákképzőművészeinek festményei is ott sorakoznak a galériában. Kiss Gábor a Tisza-partot örökítette meg. Ő a Tömörkény István Gimnázium tanulója. Iskolatársa, Laviv Laura ellenben portrét festett, őt részesítették első díjban. A Reflexió címmel futó kiállítás április 29-éig tekinthető meg.